МЕХИКО, 7 апр /ПРАЙМ/. Производство текилы в Мексике не пострадало от санитарных ограничений правительства из-за коронавируса, а экспорт в первом квартале превысил показатели 2019 года на 20%, сообщили РИА Новости в Регулирующем совете текилы.

"С января по март 2019 года было экспортировано 55,1 миллиона литров текилы, в то время как с января по март 2020 года объем уже составляет 66,6 миллиона литров, что на 20% больше", — рассказала глава коммуникационной службы совета Паулина Мендоса.

По словам Мендосы, текущий темп производства и экспорта позволяет рассчитывать на умеренный рост по итогам года, а степень влияния пандемии на национальный мексиканский напиток можно будет оценить в конце апреля.

Агропродовольственная отрасль, которую правительство Мексики отнесло к жизненно необходимым на время карантинных мер, включает выращивание голубой агавы и производство текилы, поэтому в секторе с учетом рекомендаций минздрава продолжают работу все предприятия.

По информации совета, работа компаний и фермеров-агаверо была отдельно одобрена правительством штата Халиско, учитывая экспортные обязательства компаний и необходимость проведения посевных работ на плантациях агавы.

Производство и экспорт текилы — напитка номер один среди мексиканских дистиллятов — растет почти безостановочно в последние 25 лет. За это время на рынке появились почти 1400 новых брендов и 125 заводов, а объём потребления голубой агавы, которую используют для перегонки, достиг 1,34 миллиона тонн в год.

По итогам 2019 года рост экспорта составил 10% — до 245,8 миллионов литров. В Регулирующем совете текилы целевыми экспортными рынками на 2020 год ранее называли Россию, Филиппины и Малайзию.

Крупнейшим импортёром текилы в мире являются США, где сегодня потребляют текилы в два с половиной раза больше, чем в Мексике — на северного соседа приходится более 80% экспорта (204 миллиона литров), далее следуют Германия, Испания и Франция.