ВАШИНГТОН, 8 апр /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон приостановит финансирование Всемирной организации здравоохранения.

"Всемирная организация здравоохранения получила огромное количество денег от США. Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай… Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим", — сказал Трамп, выступая перед прессой во вторник.

Однако на уточняющий вопрос журналистов, действительно ли он принял такое решение, Трамп ответил, что имел в виду "изучить возможность" остановки выплат.