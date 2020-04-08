МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Попытка восполнить недостаток личного общения в период самоизоляции на фоне коронавируса с помощью соцсетей несет опасность для пользователей, которые выкладывают в интернет личную информацию, фотографии родных и близких в домашней обстановке, рассказал РИА Новости глава представительства компании-разработчика антивирусных программ Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

"Большое количество личной информации может не только раздражать других пользователей, но и помогать злоумышленникам. Хакеры могут создавать фейковые профили, добавлять людей в друзья в социальных сетях и собирать их личные данные, например, чтобы получить доступ к другим учетным записям: многие люди используют что-то личное для составления паролей или для ответов на вопросы безопасности", — заявил он.

По словам эксперта, необязательно удалять все свои фото из соцсетей, если вы испугались злоумышленников. "Достаточно закрыть личную информацию для общего доступа, чтобы только близкие друзья могли видеть фото ваших детей или видео", — пояснил Федоров.

Он также советует проверять всех, кто добавляется к вам в друзья. "Получив запрос, проверяйте достоверность страницы и уточняйте цель добавления у пользователя. Если страница вызывает подозрения, лучше игнорировать подобный запрос", — сказал он.

Особую бдительность стоит проявить, получив просьбу друга одолжить ему денег. "Взломав чью-то учетную запись, злоумышленники первым делом пытаются разослать сообщения друзьям жертвы со срочной просьбой об одолжении денег в надежде найти сочувствующего друга, прежде чем обман будет раскрыт. Получив подобную просьбу в социальных сетях, всегда уточняйте у знакомых лично, не взломан ли аккаунт", — отметил Федоров.

Также, по его словам, не стоит сразу доверять ссылкам с привлекающими внимание заголовками. "Злоумышленники тратят много сил на создание невероятных и при этом правдивых заголовков, чтобы хотелось по ним перейти. Чем больше у злоумышленников ваших данных, тем проще им создать кликбейтный заголовок, который вас привлечет. Если вы на него (такой заголовок — ред.) нажмете, то вас смогут перенаправить куда угодно, например, на страницу входа на (созданный злоумышленником — ред.) сайт через аккаунт на Facebook или "ВКонтакте". Многие машинально введут данные для входа, тем самым передав логин и пароль злоумышленникам", — предупреждает эксперт.