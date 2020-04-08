МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Профессия курьера в период распространения коронавируса и введения режима самоизоляции стала одной из самых популярных в России, однако зарплаты в этой сфере практически не изменились, за исключением максимальной их "вилки" — она достигает 110-150 тысяч рублей в месяц, рассказали РИА Новости в сервисах по поиску работы и подбору персонала.

По оценкам сервиса "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка), в марте профессия курьера вошла в топ-10 самых популярных и среди работодателей, и среди соискателей. К концу марта количество открытых вакансий курьеров увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом февраля. На сегодняшний день только в Москве открыто более 1400 вакансий этой профессии, рассказали в компании. Среди соискателей спрос на работу курьеров вырос еще больше — количество откликов на вакансии к концу марта увеличилось на 29%.

"При этом значительных перемен в зарплатных предложениях не наблюдается — зарплаты держались на одном уровне на протяжении всего прошедшего месяца. Средняя зарплата курьеров составляет от 34,5 тысячи рублей до 63,5 тысячи рублей за месяц. Максимальная "вилка" заработной платы увеличилась до 110-150 тысяч рублей в месяц с 95-150 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе "Работы.ру".

В пресс-службе HeadHunter сообщили, что медиана предлагаемой заработной платы курьеров в марте держалась на уровне 30 тысяч рублей по России и 35 тысяч рублей — по Москве. "При текущем гармоничном балансе спроса и предложения существенный рост предлагаемых зарплат вряд ли возможен", — полагают в HeadHunter.

Рост зарплат курьеров наблюдают в сервисе Worki. "Вместе с ростом интереса у населения выросла и средняя зарплата в вакансиях курьеров. Согласно данным Worki, по стране за последнюю неделю марта (с 23 по 29 марта) рост составил 4,5%, до 42,6 тысячи рублей", — сказали в пресс-службе Worki.