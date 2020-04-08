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КОММЕРСАНТ

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— Отсрочка платежей пойдет на карты — Как выяснил "Ъ", подавляющее большинство заемщиков с небольшими потребительскими кредитами смогут воспользоваться кредитными каникулами с учетом обозначенных правительством лимитов. Однако наиболее чувствительные для граждан ипотека и автокредиты в более чем половине случаев в лимиты не вписываются.

— Как завещали нам наши отцы и Дедов — 7 апреля президент России встретился с учеными, представляющими цвет отечественной противовирусной науки. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что президент едва ли не в первую очередь интересовался у них, можно ли сократить нерабочий апрель до частично рабочего.

— Не всякая помощь скорая — Правительство обсуждает предложения РСПП по поддержке бизнеса в условиях эпидемии коронавируса, сформулированные в конце марта 2020 года. По данным "Ъ", большая часть идей объединения крупного бизнеса по налогам и соцплатежам, кроме ранее введенных, считаются избыточными, часть идей РСПП уже реализована в первом "пакете" поддержки.

— Незащищенный фитнес опасен для граждан — Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%. Но компании в сфере кибербезопасности предупреждают, что большинство из подобных приложений крайне плохо защищены, хотя могут иметь доступ в том числе к платежным данным.

— "Современное общество тотально медикализировано" — Дмитрий Михель о новой роли здравоохранения в современном мире. Пандемия коронавируса, с которой сейчас столкнулось большинство стран мира, привлекла беспрецедентное внимание к нынешнему состоянию медицины. "Ъ" поговорил с вице-президентом Ассоциации медицинских антропологов РФ Дмитрием Михелем о том, какую роль процесс лечения играет в современном обществе, зачем люди на самом деле обращаются к врачам и где предел возможностей любой системы здравоохранения.

— Депутаты попросили у премьера рассады и поросят — Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжил серию встреч с парламентскими фракциями в режиме онлайн. В понедельник он провел такую встречу с представителями КПРФ, во вторник — со "Справедливой Россией". Во встрече, как и накануне, принимали участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, федеральные министры и представители аппарата правительства.

— Хорошо слышно, но не очень понятно — Антикризисные меры поддержки Белого дома в целом известны бизнесу и устраивают его, следует из данных опроса Центра стратегического развития (ЦСР) тысячи российских компаний. Однако понимание действий властей бизнесом сложно назвать полным, а качество обратной связи Белого дома и экономических субъектов — высоким: предприниматели по-прежнему надеются на то, что правительство расширит помощь им за счет прямой финансовой поддержки — в частности, субсидирования зарплат для сохранения занятости.

— Вирус виден невооруженным глазом — Исследователи НИУ ВШЭ провели опрос, посвященный реакции общества на эпидемию коронавируса, и выяснили, что россияне признают ее опасность, но все еще не слишком доверяют официальной статистике. 50% респондентов считают, что сведения о количестве зараженных и умерших занижены. Исследование также показало, что россияне уже вплотную сталкиваются с экономическими последствиями эпидемии

— Порядок бьет вирус — Число инфицированных коронавирусом в Германии превысило во вторник отметку в 100 тыс. человек. Таким образом, страна оказалась на четвертом месте в мире по числу подтвержденных случаев заболевания. Однако там это не считают поводом для паники: пока кажется, что немецкие врачи и общество оказались готовы к эпидемии лучше других.

— Адвокатам обеспечат вездеход на карантин — глава Минюста Константин Чуйченко обратился ко всем региональным властям в случае введения на их территории особых мер, включая ограничения на свободное передвижение, обеспечить особый статус адвокатам и нотариусам. Их изоляция в случае карантина из-за COVID-19 может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную юридическую помощь.

— Приют-кампания — Правительство РФ рекомендует главам российских регионов открыть доступ в психоневрологические интернаты (ПНИ), дома престарелых и детские дома представителей НКО. Ранее волонтеров, помогавших жителям этих учреждений, перестали пускать туда в рамках введенных мер по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией.

— Фермерам дали по рабочим рукам — Запрет на въезд иностранцев и сложности с перемещениями по России могут стать причиной дефицита рабочей силы для сезонных сельскохозяйственных работ. С проблемой сбора урожая уже столкнулись производители ягод и овощей, такой же риск существует для садоводов и картофельных хозяйств.

— Добыча полезных выживаемых — Как стало известно "Ъ", небольшие нефтедобывающие компании просят правительство об отсрочке уплаты налога на добычу полезных ископаемых, так как падение цен на нефть поставило их на грань выживания. В качестве более радикальной меры производители предлагают отложить выплаты по НДПИ до того момента, когда цены на нефть стабилизируются на уровне $40 за баррель.

— С телеканалов снимают видео — Постановление Минкомсвязи о социально значимых сайтах означает, что крупнейшим телеканалам, включая "Первый", ТНТ и НТВ, и социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники" придется за месяц разработать специальные версии сайтов без видео. Иначе они покинут перечень значимых ресурсов, доступ к которым не отключается при нулевом балансе.

— Потерянное накопление — По оценке "Ъ", клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в результате досрочной смены страховщика по итогам 2019 года потеряли около 1 млрд руб. инвестдохода. С учетом клиентов Пенсионного фонда России (ПФР) общая сумма потерь составила 2,6 млрд руб.

— Золото заперлось в хранилищах — Сокращение, а потом и полное прекращение покупки физического золота со стороны Банка России, а также ограничение авиаперевозок существенно осложняют реализацию золота российскими банками. Такая ситуация может привести к дальнейшему накоплению драгметалла в их хранилищах и сокращению покупок у производителей.

— Пустые контейнеры поедут веселее — ОАО РЖД на фоне сокращения на 70% перевозок порожних контейнеров из Европы в связи с пандемией коронавируса и снижения субсидий со стороны КНР вводит большие скидки на их перевозку в Китай транзитом из Европы. Скидки даны на южном маршруте через Казахстан, которым пользуется в первую очередь российско-белорусско-казахстанская ОТЛК ЕРА.

— Красноярской ТЭЦ пересчитают модернизацию — Бизнесу удалось возобновить дискуссию вокруг дорогостоящего проекта модернизации Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании. По данным "Ъ", несмотря на выводы Минэкономики о полном соответствии проекта критериям отбора, вице-премьер Юрий Борисов решил еще раз обсудить его в правительстве. Аналитики расходятся во мнениях относительно того, насколько вероятен пересмотр проекта.

— От новостроек изолировались покупатели — Ограничительные меры на фоне развития эпидемии коронавируса и повышение цен застройщиками нивелировали скачок спроса на московские новостройки, возникший из-за девальвации рубля. Наиболее болезненным удар оказался для Новой Москвы, где из-за нежелания покупателей жить рядом с новой инфекционной больницей спрос уже упал почти на четверть. За нерабочий апрель продажи московских застройщиков могут сократиться в полтора раза.

— Земля не разменялась на больницы — Структура казахстанского бизнесмена Жомарта Каменова "Медстройинвест", которая еще в 2006 году согласилась построить в Москве корпуса для детских больниц в обмен на землю под 100 тыс. кв. м недвижимости, хочет расторгнуть инвестконтракт.

— "Магнит" вытянул лотерейный билет — Монополист российского лотерейного рынка компания "Столото" в марте ощутила падение продаж на 10% на фоне спада трафика и закрытия торговых центров. Игроков компания планирует найти в продолжающем работу продовольственном ритейле.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Врач, больной, вирус — В Уфе закрыли на карантин крупнейшее медучреждение региона. В Петербурге заразились 11 пациентов и пятеро сотрудников в Александровской больнице. Корреспонденты "РГ" решили разобраться в сложившейся ситуации.

— Доступ разрешен — Минкомсвязь назвала сайты, которые будут доступны бесплатно. Все они разделены на 19 групп. Блок медиа представлен онлайн-площадками крупнейших СМИ, включая "Российскую газету".

— Проход свободный — Минюст сообщил об организации работы дежурных нотариальных контор в условиях пандемии. Они соблюдают все санитарные нормы. При необходимости принимают граждан по предварительной записи.

— Одним Единым — На фоне пандемии коронавируса и продлении режима самоизоляции до конца апреля все чаще звучат предложения отменить ЕГЭ для учеников. Насколько этот сценарий реален и почему нельзя отменять Единый госэкзамен — разбиралась "РГ".

— Разорвать цепочку — Пик эпидемии коронавируса не пройден, очень важно избежать ошибок в борьбе с инфекцией, заявил Владимир Путин. Все решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации, подчеркнул президент.

— Помощь и защита — "Единая Россия" разработает меры поддержки медиков и бизнеса.

— Здоровые правила — Петербургский юридический форум пройдет в режиме видеосвязи.

— Быть в контакте — Правительство готовит второй пакет мер по преодолению последствий распространения коронавируса, напомнил Михаил Мишустин депутатам. Он призвал Госдуму быстро работать с новыми законодательными инициативами.

— Поддержка бизнеса в условиях коронавируса — Андрей Исаев: Для поддержки бизнеса Путин предложил целый комплекс мер.

— Квартирный ответ — Минстрой просит 60 млрд рублей на проблемные стройки.

— Будем в порядке — Вступил в силу закон, который дает правительству полномочия объявлять специальные режимы — повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. "РГ" рассказывает о правилах поведения в таких условиях.

— Без штрафа и упрека — В Госдуму внесли законопроект, который отменяет штрафы за жилищно-коммунальные услуги, предоставленные с нарушениями. Достаточно будет провести перерасчет, считают авторы инициативы.

— Апрельские тезисы — Россияне, работающие с 4 по 30 апреля, получат обычную, а не повышенную зарплату, сообщили в Роструде. "Эти дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням", — отметили в ведомстве.

— Санитарный заслон — Шойгу: Задача — не допустить распространение коронавируса у призывников.

— Стихия на просвет — В России отследят ЧС с помощью приемно-передающего комплекса и спутников.

— Пандемия помогла ускорить технический прогресс — Роботов все чаще будут использовать на производстве, а люди будут управлять ими, находясь дома, прогнозируют эксперты. Однако есть и проблема: люди, чьи места займет искусственный интеллект, потеряют работу.

— Следите сами — Конституционный суд РФ возложил обязанность требовать декларацию о доходах государственных служащих на кадровые службы. Увольнение сотрудника за непредоставление таких сведений перед приемом на работу, если его уже назначили на должность, исключено.

— Ракова: Врачи провели более 7 тысяч телемедицинских консультаций для пациентов с коронавирусом — Москвичи с подтвержденным коронавирусом, которые переносят болезнь в легкой форме, сейчас лечатся дома и консультируются с врачами в режиме онлайн. О том, как им помогают в этом специалисты Центра телемедицины, читайте в материале "РГ"

— Хлеб ненасущный — Затоваренные продуктами питания торговые сети не могут теперь столько продать и несут убытки. В меньшей степени пострадали магазины "у дома", где трафик просел на 20-30%, в больших магазинах он снизился на 50-60%.

— Хроника коронавируса: Что произошло 7 апреля — Хроника коронавируса: Что произошло 7 апреля. В материковой части Китая впервые с января нынешнего года за сутки не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19.

— Анализ сданных — Компания "Инвитро", специализирующаяся на лабораторной диагностике, отказалась от приема пациентов, желающих сдать анализ на коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, в своих медицинских офисах.

— Новая жизнь — Ряд медицинских роддомов и перинатальных центров в России перепрофилировали под рожениц, у которых выявлен коронавирус, сообщили в министерстве здравоохранения. Как проходят такие роды, читайте в материале "РГ".

— Где уродился — там и пригодился — Небольшие производители продуктов питания начали налаживать свою доставку, перейдя на работу онлайн. По прогнозам экспертов, после окончания пандемии тренд на локальную и фермерскую еду только усилится.

— За стеклом — В столичных такси появились перегородки между водителями и пассажирами. Эти экраны в обновленных машинах, говорят в таксопарках, защищают не только от вирусов, но и от агрессивных и болтливых клиентов.

— Трамп упал с Луны — Дональд Трамп подписал исполнительный указ, наделяющий США правом на добычу ресурсов в космосе. В Роскосмосе уже заявили, что "агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество".

— Санкциям вирус не страшен — Руководство Евросоюза не видит необходимости в снятии санкций ЕС с России в условиях пандемии, поскольку те "не подрывают возможности Российской Федерации бороться с коронавирусом".

— Шпионаж "во благо" — Отследить, чтобы предотвратить, — вот так кратко можно описать основную идею новой инициативы Facebook "Data for Good" ("Данные во благо". — Прим. "РГ"). Компания намерена с помощью геолокации через приложение на смартфоне отслеживать перемещения пользователей в США для борьбы с пандемией коронавируса.

— Кушать продано — На фоне эпидемии в Германии вырос спрос на бесконтактную доставку "до двери", которая не только не запрещена, но и поощряется. Нередко рестораторы и повара пересаживаются на велосипеды и ролики и лично развозят заказы клиентам, экономя на услугах курьера.

— Кашлять прошу на экран — Пандемия коронавируса не оставила безучастной ни одну страну мира. "РГ" узнала, как ее переживают и как с ней борются Франция, Италия, Греция, Великобритания, Германия и Израиль.

— "Скорая" обязательно спросит — В Израиле для проверки на COVID-19 установили мобильные комплексы.

— Лечиться советуют дома — Тест на коронавирус в Италии проводится бесплатно за счет государства.

— Доктор на проводе — Нет сегодня в старой доброй Англии такой традиции, чтобы врачи ходили к заболевшим по домам. И тем более невозможно рассчитывать на приход в дом врача в период эпидемии.

— Прием только в масках — В Греции граждане при обнаружении у себя симптомов респираторного заболевания должны немедленно связаться с личным (частным) или участковым врачом. Только он может принять решение, необходимо ли больному проходить тест на коронавирус.

— Когда корона свалится — Из-за коронавируса уровень конкуренции за рабочие места в регионах вырос. Какие проекты запускают для помощи малому бизнесу и сколько выделяют средств для решения проблем с занятостью, рассказывают корреспонденты "РГ".

— Базилик под окном — Нерабочие будни — не повод для безделья. Многие ищут для себя новое дело и пытаются организовать бизнес в условиях самоизоляции. Некоторые начали осваивать, если можно так сказать, ситифермерство.

— Студенты на бирже — Томский государственный университет вместе с партнерами открыл биржу вакансий для студентов, оставшихся без подработки в период пандемии.

— Поддержи своих — В Петербурге создают проект "Поддержи своих". Его цель — помочь малому бизнесу, оказавшемуся на грани выживания из-за эпидемии и введенных ограничительных мер.

— Фастфуд с доставкой — Из-за режима самоизоляции сильно пострадали кафе и рестораны. Но в этой ситуации есть выход.

— Академики сбились со счета — Вокруг методики оценки публикационной активности научных организаций разгорелись нешуточные страсти. "РГ" спросила у вице-президента РАН Алексея Хохлова, почему обращения во власть, которые начинаются словами "Российской гуманитарной науке нанесен чудовищный удар", собирают тысячи подписей.

— Шпур проявил себя — В мировой науке произошло знаковое событие. Астрофизики России и Германии всего за полгода сумели создать рентгеновские карты половины неба. Совершить такой прорыв удалось благодаря телескопам АРТ-ХС и еРОЗИТА, которые уставлены на борту орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ".

— Биография в кольцах — Как и древесные кольца, "зубные кольца" являются архивом физиологических переживаний и стрессов человека. Они оставляют на ткани зуба отличительный след.

— Оседлать волну — Премией для молодых ученых Европейского союза наук о Земле награждена ученый Института прикладной физики российской академии наук (ИПФ РАН) Екатерина Диденкулова.

— Нанощит от вируса — Простая маска стала сегодня дефицитом номер один. Не гаджеты, а маски перебрасываются через границы, чтобы хотя бы частично удовлетворить спрос. Причина — малый срок службы. Максимум три часа.

ИЗВЕСТИЯ

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— Прозапас прочности: правительство готовит новые меры поддержки — Правительство готовит новый пакет мер поддержки населения и бизнеса в условиях распространения COVID-19. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил на совещании в режиме видеоконференции с депутатами фракции "Справедливая Россия".

— Торгуй помалу: дилеры попросили кабмин снять запрет на продажу машин в салонах — Дилеры и страховые компании обратились в правительство РФ с просьбой отменить вынужденные каникулы для автосалонов и разрешить им офлайн-продажу автомобилей, которая приостановлена из-за пандемии коронавируса до 30 апреля. Дилеры предупреждают о риске закрытия от 30% до 50% центров обслуживания из-за сложной финансовой ситуации.

— По городам и весу: ГД рассмотрит проект о штрафах на машины МЧС — Предложение Совета Федерации не распространять штрафы за перевес на транспорт пожарной охраны и аварийных служб поддержали в МЧС (письмо министра Евгения Зиничева есть в распоряжении "Известий"). Ранее группа сенаторов подготовила такой законопроект. Как рассказали его авторы, до 10 апреля они должны получить заключение кабмина, после чего документ направят в Госдуму.

— Рабочий полудень: к 2040 году смены могут сократить до трех часов — При сохранении нынешних темпов роста производительности труда Россия ориентировочно к 2040 году могла бы перейти на трехчасовой рабочий день. Это будет возможно при условии, если предприятия начнут делить оставшуюся работу между всеми сотрудниками, а не проводить сокращения. К таким выводам пришли сотрудники Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, с исследованием которых ознакомились "Известия".

— Президентский консилиум: какой прогноз дали врачи на совещании у Путина — Эксперты считают, что к вопросу о сокращении вынужденных выходных в России можно будет вернуться через неделю.

— Убери закладку: самоизоляция граждан ударила по наркобизнесу — Полиция несет службу в усиленном режиме и при этом в усеченном составе из-за того, что часть сотрудников (в основном женщины) переведены на удаленный режим несения службы. В патрулировании с целью контроля за самоизоляцией, получившем название спецоперация "Поиск", задействованы почти все службы, в том числе офицеры наркоконтроля.

— Пока родители дома: спрос на детский контент вырос на треть — На рынке онлайн-контента новый тренд — внимание к юной аудитории. После перехода россиян на самоизоляцию просмотр детского видео в среднем увеличился на 25–40%. Количество маленьких зрителей за время карантина вырастет с 30 млн до 40 млн человек, прогнозируют опрошенные "Известиями" эксперты.

— Уход с выставки: для конгрессов просят отменить НДС и страховые взносы — Обнулить НДС и страховые отчисления, начать выдачу кредитов по ставке 3% и выплачивать пособия в размере прожиточного минимума сотрудникам в вынужденном отпуске — на эти и другие меры следует пойти, чтобы спасти от банкротства конгрессно-выставочную сферу. Письмо с предложениями расширить существующие виды поддержки бизнес-объединения направили в Минпромторг (документ есть в распоряжении "Известий"?).

— Дожать до зарплаты: карантин подтолкнул к оптимизации 50% компаний — Бизнес с момента объявления выходных резко ужесточил зарплатную политику. Об этом свидетельствуют результаты опроса предпринимателей, который провел Центр стратегических разработок (ЦСР). Если еще неделю назад доля компаний, оптимизирующих фонд оплаты труда, составляла 29%, то на сегодня она возросла до 50%.

— Финансовый цугцванг: Европа устраняется от борьбы с кризисом — Евросоюз столкнулся со вторым за последнее десятилетие острым кризисом, так или иначе связанным с экономикой. В 2012 году долговую проблему Греции удалось решить не без помощи МВФ болезненными методами, вызвавшими немало недовольства и брожения внутри Союза.

— Всё плен: Россия призывает талибов не срывать сделку с США — Россия не видит причин для срыва американо-талибского соглашения. Москва надеется, что движение и Кабул сохранят сделку и начнут обмен пленными. Об этом "Известиям" заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.

— Приезжайте еще: почему COVID-19 среди мигрантов не напугал Берлин — В лагере для беженцев в федеральной земле Саксония-Анхальт уже несколько дней продолжается голодовка. После того как 3 апреля у жителя приемного пункта для лиц, просящих убежища, обнаружился коронавирус, мигранты потребовали предоставить им средства защиты и по возможности быстрее решить вопрос с расселением.

— Война дронов: в Ливии турецкие беспилотники пришли на помощь Сараджу — Турецкие военные и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии резко увеличили количество ударов беспилотников по позициям войск фельдмаршала Халифы Хафтара, которые продолжают продвигаться к столице. Подобный сценарий Анкара пыталась реализовать во время наступления на Идлиб в Сирии.

— Просыпается мафия: пандемия сыграла на руку преступным синдикатам в Италии — Италия стала одной из стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Однако угрозу несет не столько сама пандемия, сколько вызванные ею экономические последствия. Карантин толкает оставшихся без работы людей в объятия преступных группировок.

— Взяли в расчет: за месяц в Москве сохранят 7 тыс. жизней — Принятые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса сохранят в апреле жизни 7 тыс. москвичей. При строгом соблюдении режима самоизоляции количество летальных исходов не должно превысить 130. Таковы результаты расчетов доцента физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаила Тамма, с которым пообщались "Известия".