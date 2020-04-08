МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Валовой внутренний продукт Азиатско-Тихоокеанского региона может снизиться на 0,8% (на 172 миллиарда долларов) в свете распространения коронавируса, который оказал негативное влияние на торговлю этих стран с ЕС и США, говорится в докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Согласно докладу, с которым удалось ознакомиться РИА новости, в обозримой перспективе спрос на товары из Азии упадет как в Евросоюзе, так и в Соединенных Штатах, поскольку и там, и там сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса.

"Ослабление спроса на этих рынках может существенно негативно отразиться на торговле в (Азиатско-Тихоокеанском) регионе…Согласно предварительным оценкам ЭСКАТО, ВВП региона может снизиться на 0,6-0,8% (в финансовом выражении – на 132-172 миллиарда долларов) вследствие влияния пандемии COVID-19 на одни лишь торговые контакты", — сказано в документе.

По оценкам экспертов, в наибольшей степени спад в торговле затронет Вьетнам, Монголию, Камбоджу и Сингапур, поскольку их экономическое благосостояние в значительной степени завязано на торговле с США и ЕС.

Как заявила ранее РИА Новости заместитель генсека ООН, исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана, в текущем году экономический рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона может замедлиться на 3,7% в связи с пандемией COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.