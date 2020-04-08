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МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Полезные ископаемые на Луне схожи с земными, поэтому при исчерпании последних доступ стран к лунным ресурсам будет иметь стратегическое значение, сообщил РИА Новости руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими странами. В документе говорится, что космос законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием. В указе подчеркивается, что США поддерживают Договор о космосе 1967 года, но выступают против Соглашения 1979 года о деятельности государств на Луне и других небесных телах, которое на сегодня подписали менее 20 стран.

"Землю и Луну с точки зрения астрономии можно рассматривать как двойную планетную систему. Они образовались совместно, поэтому все редкие элементы, которые есть на Земле, также должны быть на Луне", — сказал Митрофанов.

"По мере развития технологий редкие элементы становятся все более востребованными. Поэтому в будущем доступ стран к лунным ресурсам будет иметь для них стратегическое значение", — добавил он.

Ученый выразил уверенность, что в 21 веке Луна станет объектом исследования и освоения. По его словам, США начинают амбициозную лунную программу, Китай также успешно выполняет все более сложные лунные проекты.

"Обсуждая "сегодня" практический смысл освоения Луны нам следует, на мой взгляд, исходить из потребности обеспечения нашей стране свободы в проведении лунной политики "завтра". У нас должны быть созданы космические средства для реализации в будущем тех целей в освоении Луны, которые окажутся для нас стратегически важными", — пояснил Митрофанов.

Он сравнил "завтрашнюю" Луну с "сегодняшней" Арктикой. "Мы успешно проводим арктическую политику, потому что наши предшественники освоили для нас "севера" и создали мощный ледокольный флот", — сказал ученый.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Россия отправит на Луну посадочную станцию "Луна-25", в 2024 году — орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году — посадочную станцию "Луна-27".

"Луна-25" предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. "Луна-26" должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. "Луне-27" предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.