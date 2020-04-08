МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 1175 новых случаев коронавируса в 56 регионах России, всего заболевших в стране 8 672, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 8 672 случая коронавирусной инфекции в 81 регионе, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 660 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 95 случаев. В Санкт-Петербурге — 35 случаев, в Ленинградской области — 32, в Марий Эл — 27.

За весь период зафиксировано 63 летальных исхода. Выздоровели 580 человек.