МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру среды вырос до 3,3 с 2,9 днем, однако это значит, что лучше все же остаться дома, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,3, это означает, что на улице есть люди и лучше остаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Электростали и Железнодорожном (оба 3,9), самое низкое — в Котельниках (2,7).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большое количество жителей на 19.00 мск находились дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске и Новосибирске (4,8) (местное время в городах 23.00), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,3) (местное время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались. Большинство регионов РФ ввели режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.