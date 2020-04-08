Минстрой держит на контроле вопрос своевременной оплаты за услуги ЖКХ
МОСКВА, 8 апр — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ России держит на контроле вопрос своевременной оплаты за коммунальные услуги, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.
Ранее Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами отрасли "Росводоканал" и РКС направили обращение в правительство РФ в связи с сокращением собираемости платежей более чем на 50%. Они не скрывают, что в перспективе собираемость платежей упадёт на 70-75%. Как опасаются игроки рынка водоснабжения и водоотведения, в сфере ЖКХ на сегодняшний день складывается наиболее благоприятная ситуация для "снижения платежной дисциплины, так как ответственность за просрочку платежей с населения снята, ограничение услуг водоснабжения и водоотведения не допускается, а задолженность не может быть взыскана в судебном порядке".
В свою очередь в пресс-службе Минстроя России подчеркнули, что министерство находится "на постоянной обратной связи с регионами и предприятиями жилищно-коммунального комплекса".
"Мы держим ситуацию, складывающуюся в отрасли, на контроле. В настоящее время прорабатываются соответствующие предложения по поддержке организаций, работающих в сфере ЖКХ", — сказал представитель ведомства.
По его словам, совместно с регионами Минстрой ведёт работу по информированию жителей о необходимости своевременного внесения платы за ЖКУ.
"Вместе с ОНФ, крупными банками и отраслевыми компаниями разрабатываем дополнительные онлайн-площадки для оплаты", — добавили в пресс-службе.
https://1prime.ru/News/20200408/831230272.html