МОСКВА, 8 апр — РИА Недвижимость. Министерство строительства и ЖКХ России держит на контроле вопрос своевременной оплаты за коммунальные услуги, заявили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.

Ранее Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения совместно с крупнейшими частными операторами отрасли "Росводоканал" и РКС направили обращение в правительство РФ в связи с сокращением собираемости платежей более чем на 50%. Они не скрывают, что в перспективе собираемость платежей упадёт на 70-75%. Как опасаются игроки рынка водоснабжения и водоотведения, в сфере ЖКХ на сегодняшний день складывается наиболее благоприятная ситуация для "снижения платежной дисциплины, так как ответственность за просрочку платежей с населения снята, ограничение услуг водоснабжения и водоотведения не допускается, а задолженность не может быть взыскана в судебном порядке".

В свою очередь в пресс-службе Минстроя России подчеркнули, что министерство находится "на постоянной обратной связи с регионами и предприятиями жилищно-коммунального комплекса".

"Мы держим ситуацию, складывающуюся в отрасли, на контроле. В настоящее время прорабатываются соответствующие предложения по поддержке организаций, работающих в сфере ЖКХ", — сказал представитель ведомства.

По его словам, совместно с регионами Минстрой ведёт работу по информированию жителей о необходимости своевременного внесения платы за ЖКУ.

"Вместе с ОНФ, крупными банками и отраслевыми компаниями разрабатываем дополнительные онлайн-площадки для оплаты", — добавили в пресс-службе.