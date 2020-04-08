МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ прорабатывает различные варианты мер экономической поддержки, расчеты будут финализированы и в ближайшее время предложены президенту России Владимиру Путину, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Что касается предложений по экономическим вопросам. Сегодня Владимир Владимирович дал нам соответствующие поручения за пять дней. Я скажу сразу, они прорабатываются и проработаны достаточно глубоко", — сказал Мишустин на совещании с главами регионов по коронавирусу, которое прошло под председательством Путина в среду.

По его словам, существуют различные варианты мер поддержки.

"Эти расчеты будут соответствующим образом финализированы нами и по поручению в ближайшее время соответственно формализованы, и будут предложены президенту", — добавил Мишустин.