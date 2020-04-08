МОСКВА, 8 апр /ПРАЙМ/. Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил президента РФ Владимира Путина внести ЖКХ в перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса.

Президент в среду провел совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в стране.

"И еще один вопрос, Антон Андреевич Алиханов (губернатор Калининградской области — ред) частично озвучил, это ЖКХ. У нас прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ. До всей этой ситуации в Курской области мы собирали более 97%. Мы прогнозируем на конец года – минимум миллиард рублей мы недополучим. Это массовые обращения людей, безусловно, они в сложившейся ситуации в первую очередь будут продукты питания приобретать и товары первой необходимости. Я прошу, Владимир Владимирович, вашего решения о включении отрасли ЖКХ в перечень отраслей российской экономики, которые пострадали от распространения коронавирусной инфекции", — сказал Старовойт на совещании, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава Курской области отметил, что уже готовы несколько проектов поручений.

"В рабочем порядке с Минстроем и со своими коллегами из субъектов согласовал", — добавил губернатор.