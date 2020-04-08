КИЕВ, 8 апр /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации для проведения переговоров с Международным банком реконструкции и развития, во время которых стороны должны договориться о предоставлении кредита.

Ранее Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась в сложном экономическом положении, без помощи от международных партнеров Украине грозит дефолт. По его словам, Киев рассчитывает на заключение новой кредитной программы с международным валютным фондом на сумму около 8 миллиардов долларов, а также получения еще порядка 2 миллиардов от Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка.

"Образовать делегацию Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития относительно заключения соглашения о займе (дополнительном финансировании для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития", — говорится в тексте распоряжения главы государства, обнародованном на сайте офиса президента.

Согласно документу, делегацию возглавит заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Также в состав делегации вошли директор департамента международного права министерства юстиции Тамара Андреева, замдиректора департамента многосторонних и двусторонних торговых соглашений Елена Левчук, директор департамента экономической дипломатии министерства иностранных дел Владимир Хоманец и начальник отдела сотрудничества с группой Всемирного банка Елена Шведенко. Зеленский также уполномочил министра финансов Украины Сергея Марченко подписать соглашение с МБРР.

Глава государства также утвердил делегацию для подписания кредитного соглашения с МБРР на финансирование здравоохранительной программы, его должен подписать глава Минздрава Максим Степанов.