БРЮССЕЛЬ, 8 апр /ПРАЙМ/. Страны Евросоюза направят более 20 миллиардов евро на борьбу с распространением коронавируса за пределами Европы, говорится в сообщении внешнеполитической службы Евросоюза.

В частности, страны ЕС запускают программу "Team Europe", которая аккумулирует средства для борьбы с COVID-19 в наименее защищенных странах.

"Цель "Team Europe" — объединить собственные ресурсы ЕС, государств-членов, финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития", — говорится в документе.

Ранее Европейская комиссии и Европейский инвестиционный банк уже объявляли о выделении 15,6 миллиарда евро для борьбы с коронавирусом, которые будут перенаправлены из других уже действующих программ помощи.

"Государства-члены ЕС сегодня подтвердили свое намерение участвовать в общих усилиях и внести свой вклад так же, как и Европейский банк реконструкции и развития. Общая сумма пакета "Team Europe" составила более 20 миллиардов евро", — отмечается в сообщении.

Получателями этих средств станут страны Африки, Западных Балкан, государства Восточного партнерства, ряд стран Ближнего Востока и Северной Африки, Азии и Латинской Америки. В частности, средства пойдут на обеспечение срочных гуманитарных потребностей, поддержку систем здравоохранения, преодоление социальных и экономических последствий пандемии, дополняется в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что финансирование борьбы с коронавирусом будет осуществляться из средств, ранее выделенных на международное сотрудничество со странами-партнерами Евросоюза.