МОСКВА, 9 апр – РИА Недвижимость. Порядка 30% рынка фитнес-индустрии может исчезнуть в апреле в связи с пандемией коронавируса и сложной экономической ситуацией, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за всемирной эпидемии новой коронавирусной инфекции. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции, когда покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке.

КРИТИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

"Фитнес ждут две волны банкротств: первая – в период "каникул". Это 30% от рынка, это те, кто не переживет апрель. Оставшиеся 70% накроет вторая волна, и если не будет принято правительственных мер по поддержке, то еще 40% рынка исчезнет в течение одного-двух месяцев после выхода из карантина – всего отрасль уменьшится на 70%", — отмечает Киселева.

По ее словам, оборот 13 тысяч фитнес-объектов по всей России до периода самоизоляции составлял 167 миллиардов рублей, на топ-20 крупных сетей приходится 27-28% оборота. Всего в отрасли занято 768 тысяч человек, из них до 600 тысяч сейчас находятся под угрозой сокращения.

Как отмечает генеральный директор консалтингового агентства S.A. Ricci Александр Морозов, в настоящее время средняя стоимость аренды помещения "сухого" фитнеса (без наличия бассейна) составляет от четырех до семи тысяч рублей за квадратный метр в год. "Наиболее важным вопросом для фитнес-индустрии в настоящее время является кредитная нагрузка. Думаю, сильно закредитованные отдельные фитнес-центры и небольшие сети могут обанкротиться. Крупные сети, у которых нет кредитов, скорее всего, переживут нынешний кризис", — рассказывает Морозов.

В свою очередь директор департамента торговой недвижимости Colliers International Борис Маца дает более расширенную статистику по стоимости аренды помещений под фитнес-центры.

"Категория "Студия" специализируется на моно-услугах, их площадь 200-700 квадратных метров, где арендная ставка составляет до 36 тысяч рублей за квадратный метр в год. "Сухие" фитнес-центры имеют площадь 1000-2500 квадратных метров, для данного формата сейчас характерна формула реккурентного платежа, а ставка в год достигает 18 тысяч рублей за квадратный метр в год. "Фитнес-центры с бассейном" имеют площадь до пяти тысяч квадратных, для данного формата характерен полный спектр услуг, включая SPA и косметологию, такой формат не работает по классической системе годовых абонементов. Ставка аренды достигает 12 тысяч рублей за квадратный метр в год", — отмечает Баца.

КРИК О ПОМОЩИ

В понедельник отрасли, максимально пострадавшие от эпидемии и мероприятий по предотвращению распространения короновирусной инфекции – общепит, фитнес, спорт, туризм, гостиничный бизнес, индустрии косметологии и СПА, магазины беспошлинной торговли, транспорт, индустрия развлечений и организации массовых спортивных мероприятий — обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

"Сейчас ситуация на рынке критическая: расходная часть бизнеса остается прежней, а потока денежных поступлений нет. Продажи по двум каналам покупки новых членств и продления старых в последние дни упали катастрофически – до 70-95%", — приводит статистику Киселева.

Комментируя сложившеюся ситуацию, советник президента коллегии адвокатов "Кутузовская" Дмитрий Якубовский называет текущую ситуацию чрезвычайной. "Если инициатива остановки бизнеса исходит не от работодателя, то все объекты спорт-индустрии вправе изменить существенные условия труда своих работников в соответствии с механизмами, существующими в ТК РФ", — говорит собеседник агентства.

Генеральный директор сети клубов World Class Николай Прянишников отмечает, что в настоящее время руководством сети предпринимаются максимальные усилия по сохранению и поддержке сотрудников клубов, расположенных в московском регионе.

НАДЕЖДА ЕСТЬ

Несмотря на сложившеюся сложную ситуацию, консультанты коммерческой недвижимости отмечают, что ряд арендодателей уже начинают предоставлять различные льготы на аренду помещений.

"В условиях сложившейся ситуации для фитнес-клубов льготы предоставляются аналогичные другим арендаторам – арендные каникулы на период отделки, помещение в shell&core или с минимальной отделкой. Все это зависит от проекта и собственника", — отмечает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

Директор департамента торговой недвижимости S.A. Ricci Ольга Яруллина имеет позитивный, но в тоже время сдержанный прогноз. "На сегодняшний день этот вид бизнеса оказался в эпицентре пандемии. Из-за введения карантина и режима самоизоляции направление терпит колоссальные убытки. Снижение арендных платежей или согласование каникул во многом зависит от собственника помещений. Однозначно говорить, что повсеместно согласованы льготные условия, пока преждевременно", — говорит Яруллина.

"Данное направление не должно исчезнуть. Люди, которые посещают фитнес-клубы, относятся к категории "средний-средний плюс". Тем самым, не думаю, что люди перестанут ходить в клубы: во-первых, абонемент у многих оплачен до конца года или на год вперёд, а во-вторых, многие после долгой самоизоляции, скорее всего, усилят свои нагрузки и увеличат количество посещений", — добавляет свой благоприятный прогноз руководитель департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксана Мостяева.