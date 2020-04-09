(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Малый и средний собес — Новые меры поддержки распространены почти на всех некрупных и безработных — Объявленные в среду, 8 апреля, Владимиром Путиным дополнительные экономические меры по поддержке экономики в связи с эпидемией не изменяют принципы ранее объявленного правительственного первого пакета, но значимо его расширяют.

— Все пройдет как печенегов дым — Как Владимир Путин россиян успокаивал — 8 апреля президент России Владимир Путин провел совещание с главами регионов, а в начале его обратился к гражданам, которых призвал пережить коронавирус так же, как русский народ пережил в свое время нашествие половцев и печенегов.

— В очередь, Родины дети, в очередь — Как теперь решают, кого из россиян и когда вернуть из-за границы — Новый алгоритм вывоза россиян, застрявших за границей, отсекает от возвращения на родину тех, кто уехал до 1 января 2020 года, передает полномочия по формированию вывозных списков от МИДа к Минкомсвязи и обозначает основным перевозчиком "Аэрофлот".

— Букмекеры ставят на Белоруссию — Parimatch занялся онлайн-казино в соседней юрисдикции — На фоне падения букмекерского рынка и фактического закрытия на время самоизоляции игорных зон в России Parimatch готовит к запуску первое легальное онлайн-казино в Белоруссии.

— Эпидемократический централизм — Регионы борются с коронавирусом блокпостами — В среду стало известно, что в ряде российских регионов принято решение отправлять на 14-дневный карантин пассажиров, прибывающих из Москвы и Санкт-Петербурга.

— Прогнозистам трудно дается реальность — Кризис экономики России пока разворачивается по жесткому сценарию — Консенсус-прогноз агентства FocusEconomics предполагает падение ВВП России на 1,4% в 2020 году и его возвращение к росту на 2,3% в 2021-м.

— Три с половиной ВВП — Мировой долг стремится к новым рекордам — Уровень глобального долга — как государственного, так и домохозяйств, корпораций, финучреждений — за прошлый год увеличился на $11 трлн, превысив $255 трлн, или 322% мирового ВВП, подсчитали в вашингтонском Institute of International Finance.

— Госпрограммам пересчитали средства — Правительство изменило объемы их финансирования — Белый дом подготовил пакет постановлений о крупной корректировке целого ряда госпрограмм.

— Полиция поможет москвичам самоизолироваться — МВД поддержит мэрию в борьбе с административными правонарушениями — Глава правительства Михаил Мишустин утвердил соглашение между московской мэрией и МВД о полномочиях полицейских составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с распространением COVID-19.

— Учебу оставляют на второй год — Минпросвещения разрешило отправить младшие и средние классы отдыхать досрочно — Из-за коронавируса учебный год может завершиться досрочно для учащихся 1-8-х классов, а часть программы в случае необходимости будет освоена в следующем году.

— Перевозки приняли товарный вид — Вместо пассажиров железная дорога повезет уголь — Операторы предлагают ОАО РЖД пустить грузовые поезда на Восточном полигоне вместо отмененных из-за снижения спроса пассажирских.

— Региональные власти перегибают коды — Юристы предупредили о рисках систем мониторинга граждан — Региональные власти могут перегибать с использованием новых средств мониторинга граждан, включая QR-коды, что создает риск дискриминации "по признаку цифровой грамотности", заявила Ассоциация юристов России (АЮР) в обращении в правительство.

— Бывшие рестораторы зачастили в аптеку — Растет спрос на медицинскую франшизу — На фоне пандемии коронавируса в России со стороны предпринимателей вырос спрос на развитие по франшизе аптек.

— Восточный полигон нарежут на квоты — Новые правила для БАМа и Транссиба рассмотрит правкомиссия — Правкомиссия по транспорту 10 апреля может рассмотреть и, как предполагается, одобрить методику распределения пропускной способности БАМа и Транссиба.

— Банки разошлись в дивидендах — Государственные выплатят, частные — сохранят для капитала — Крупнейшие российские госбанки сохраняют планы по выплате дивидендов за 2019 год. Частные банки, в том числе с иностранным капиталом, пока в основном не собираются распределять прибыль.

— С премией за кризис — Эмитенты облигаций проводят пробные размещения — После длительного перерыва сразу несколько эмитентов, государственные и корпоративные, вышли на долговой рынок с новыми предложениями.

— Быстрые платежи меняют маршрут — СБП уточняет стандарты возврата средств — Оператор системы быстрых платежей (СБП) — НСПК сообщил, что процедура возврата средств, уплаченных через СБП потребителем юрлицу (c2b), будет изменена с 1 июня.

— Вирус проникает в ТЭС — Генкомпании просят не штрафовать их за возможные срывы сроков модернизации — Как выяснил "Ъ", генерирующие компании попросили правительство не штрафовать их за срывы вводов станций по программе модернизации старых ТЭС из-за жестких мер борьбы с коронавирусом.

— Еду избавляют от бумаги — Поставщики продуктов просят облегчить электронный документооборот — В условиях пандемии COVID-19 и самоизоляции пищевые компании хотят расширить возможности электронного документооборота (ЭДО).

— Офисные площади опустели — Девелоперам не хватает арендаторов — Московский рынок офисной недвижимости приготовился к рецессии: снижается активность арендаторов, увеличивается доля перезаключенных контрактов и растет число сделок по сокращению избыточных площадей.

— Букмекеры ставят на Белоруссию — Parimatch занялся онлайн-казино в соседней юрисдикции — На фоне падения букмекерского рынка и фактического закрытия на время самоизоляции игорных зон в России Parimatch готовит к запуску первое легальное онлайн-казино в Белоруссии.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Беречь каждого человека — Владимир Путин объявил о новых решениях для поддержки граждан и бизнеса — В среду Владимир Путин провел совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Президент объявил о новых мерах социальной поддержки граждан, поручил подготовить программу дополнительной помощи бизнесу, а также вновь обратился непосредственно к россиянам.

— Поддержка для малышей — Подписан указ о дополнительных выплатах семьям с детьми — Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми на период борьбы с коронавирусом.

— Техосмотр подождет — Правительству предлагают разрешить продажу и техобслуживание машин и отложить техосмотр — Страховщики и дилеры предлагают разрешить продажу автомобилей, запчастей к ним, а также их техническое обслуживание, несмотря на все меры по самоизоляции.

— В Москве упростили порядок выплат безработным — Продолжая принимать жесткие меры, направленные на сдерживание COVID-19, столичные власти считают, что ни в коем случае нельзя забывать об экономике города — Как бы тяжело ни было, написал в своем персональном блоге мэр города Сергей Собянин, в условиях пандемии нельзя останавливать работу предприятий.

— Звонок на перемену — Школы могут завершить учебный год досрочно — Министерство просвещения направило в регионы рекомендации о том, как будут работать школы в условиях развития эпидемической ситуации. В документе прописаны совершенно разные сценарии: и к любым из них регионы будут готовы.

— В любой точке RU — Интернет и мобильная связь появятся в небольших деревнях и станицах — Интернет будет проводиться в деревнях, селах и поселках с населением от 100 человек, а не от 250, как раньше. Везде, где есть доступ к Сети, также появится мобильная связь. Закон о реформировании универсальных услуг связи публикует сегодня "Российская газета".

— Кодекс уточнят — КС разъяснил нормы КоАП о штрафах — Конституционный суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения статьи 4.1 КоАП РФ, которая не позволяет назначить юридическому лицу штраф ниже низшего предела за нарушение закона субъекта Федерации, а не только Кодекса об административных правонарушениях РФ.

— Проверка на лидерство — Участники конкурса молодых политиков сдали тесты — Более 8,6 тысячи человек прошли тестирование в рамках дистанционного этапа конкурса "Лидеры России. Политика".

— Карта тестирования — В России расширяются возможности для проверки анализов на коронавирус — Правительство приняло решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят диагностирование коронавируса.

— Получили отпускные — Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туристической отрасли — Правительство России своим распоряжением выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для субсидий туроператорам. Деньги пойдут на выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры и покрытие расходов на вывоз россиян из стран с неблагоприятной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Такая им досталась доля — Как страны ОПЕК+ и США разделят сокращение добычи нефти — Если нефтедобывающим странам удастся 9 апреля договориться о совместном снижении производства на 10 млн баррелей в сутки, то квота России по сокращению добычи может превысить 1 млн баррелей в сутки. Аналогичная квота будет у Саудовской Аравии. Рекордсменом же по снижению производства нефти может стать США, но ненадолго.

— Пикселей много не бывает — Ждать ли революции в мире мобильной фотографии — Известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал информацию о том, что тестирует загадочный 192-мегапиксельный смартфон и его должны представить в следующем месяце. Какой производитель выпустит этот модуль, пока неизвестно. "РГ" разобралась, стоит ли ждать революции в мобильной фотографии.

— Мудры не по ходам — Безопасны ли детские "умные" часы — Исследовательское агентство Counterpointresearch опубликовало список самых популярных производителей детских "умных" часов и сообщило о том, что их продажи выросли на 8% по сравнению с 2019 годом.

— Открыты на ремонт — Сезон дорожных работ в России начался досрочно — Сезон дорожных работ начался досрочно — с ремонта дорог к больницам, сообщили в Росавтодоре. Работы идут, несмотря на ограничения, связанные с эпидемией коронавируса.

— Знатоки не отдыхают — Минюст предлагает не прекращать работу судебных экспертов — Министерство юстиции России предлагает обеспечить продолжение работы судебно-экспертных учреждений ведомства в регионах. Такое письмо направлено региональным властям.

— Далее по списку — Бизнесу могут предоставить отсрочку по лизинговым платежам — Власти обсуждают дополнение списка наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции отраслей, компании из которых имеют право на кредитные каникулы (отсрочку платежей по кредитам) и кредиты под 0% для выплаты зарплат.

— Класс опасности четвертый — Прогноз по ЧС спасатели сделают еженедельным — Эксперты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России представили краткосрочный прогноз по паводкам и пожарам.

— Переворот в голове — Прокуратура попросила ФСБ возбудить уголовное дело за фейк — Генпрокуратура выявила ряд новых "вирусных" фейков, в том числе с призывами к кровопролитию.

— Бизнес-пауза — Торговцам разрешат не платить за аренду — Торговцы в переходах метро освобождены от арендной платы с 1 марта до 1 июля. Решение принял департамент транспорта.

— Готовность — 48 часов — Военные разрабатывают новую вакцину — Заместитель министра обороны Тимур Иванов сообщил, что для профилактики заболеваний коронавирусом в Вооруженных силах организовали масштабные лабораторные исследования.

— Главное в деталях — Стройки могут замедлиться из-за приостановки работы поставщиками — От строителей уже не требуют полной остановки работ из-за нерабочих дней, но застройщики могут столкнуться с дефицитом стройматериалов из-за вынужденного простоя у поставщиков.

— Дела — только неотложные — В судах продлен режим ограничений — президиумы Верховного суда России и Совета судей РФ приняли совместное постановление, продлевающее до 30 апреля действие ограничительных мер в судах из-за коронавируса.

— Окно в Европу в переводе с китайского — Калининград стал частью нового мультимодального маршрута Восток-Запад — Калининградская область подтвердила свое звание транзитного узла Нового Шелкового пути. Регион принял и перегрузил контейнеры, следующие по новому железнодорожно-морскому маршруту из Китая в Германию.

— Выбор потребителя — Кому нужен респиратор, как обезопаситься на автозаправке и кто защитит в случае финансовых потерь — Россияне все чаще защищаются от вирусов с помощью респираторов — специальных индивидуальных многоразовых масок. Насколько они эффективнее привычных медицинских или марлевых масок, где самое опасное место на автозаправке и куда жаловаться на страховщиков и кредиторов в нерабочие дни, выясняла "РГ".

— Сидеть нельзя разойтись — Александр Рар: Почему в Германии задумались об ослаблении карантина — Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готовится озвучить план ослабления карантинных мер, принятых большинством стран ЕС из-за коронавируса.

— Трамп слезает с ВОЗ — США ищут виноватых в пандемии — Президент Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в стремительном распространении коронавируса в США, а потому пригрозил прекратить перечисление членских взносов в организацию.

— Пишите письма — Поляки выберут президента по почте — 10 мая вместо избирательных участков поляки, скорее всего, пойдут к почтовым ящикам. Коронавирус заставил польские власти изменить правила голосования на выборах президента: оно будет полностью дистанционным.

— Рюмки отставить — Что означает введение ЧС в Японии — В семи регионах Японии начал действовать режим ЧС. На особое положение из-за быстрого распространения коронавируса перешли крупные мегаполисы Токио и Осака, а также префектуры Тиба, Канагава, Сайтама, Хёго и Фукуока. Их население будет жить в таком состоянии около месяца.

— Без Бориса — Британскому премьеру могут понадобиться месяцы на излечение — Британия перевела дух от хорошей новости о том, что сегодня здоровье главы их правительства уже не находится под угрозой. Самочувствие Бориса Джонсона стабилизировалось, и у его лечащих врачей есть веские основания надеяться на его полное выздоровление.

— Выплаты ко Дню Победы — Ветераны получают по 75 и 50 тысяч рублей — Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, курирующая в Вооруженных силах России финансово-экономические вопросы, рассказала о единовременных выплатах, которые военное ведомство сделало своим ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

— Пока студенты дома — Вузы снизят или отменят плату за общежития — Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рекомендовал руководителям российских вузов на время снизить или совсем отменить оплату за проживание в общежитиях. Письмо с подписью министра направлено в ректораты университетов.

— Жук на обед — В Карелии в продуктовый школьный набор положили картошку и две сосиски — Несколько картошек, две сосиски, масло и муку с жуком на девять дней выдали в городе Питкяранта детям из малоимущих семей, имеющим право на получение продуктовых пайков. Власти тут же приостановили выдачу продуктов и назначили проверку.

— Тюрьма уже не многолюдна — Совет Европы отметил снижение тюремного населения в России — Совет Европы опубликовал свежие данные исследования тюремного населения Европы. Отмечена тенденция: в России уже много лет сокращается количество заключенных.

— Бой за "Волчью яму" — 75 лет назад Красная армия штурмом взяла Кенигсберг — С 6 по 9 апреля 1945 года шла операция войск Красной армии по взятию штурмом города Кенигсберга — столицы Восточной Пруссии. Ныне это российский город Калининград — административный центр Калининградской области.

— Защита истории — За осквернение мемориалов могут дать срок — "РГ" публикует закон, который дополнил Уголовный кодекс РФ новой статьей. Она называется "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России".

— Право на штраф — Столичные полицейские будут штрафовать за нарушения самоизоляции — Столичная полиция получила право привлекать к ответственности за нарушения режима самоизоляции. Соглашение между МВД РФ и правительством Москвы утвердил своим распоряжением премьер-министр Михаил Мишустин.

— Взяли с поличным — Банда, вскрывавшая товарные вагоны, вскоре предстанет перед судом — Следственный комитет отправил в Генеральную прокуратуру на утверждение уголовное дело большой банды из Тверской области, которая специализировалась на хищении грузов из товарных вагонов на станции Ржев.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— В правительстве задумались об обнулении налоговых отчислений для ряда отраслей — В правительстве обсуждается возможность обнуления налоговых отчислений для наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики по итогам шестимесячного моратория на уплату — Об этом "Известиям"? сообщили три источника, знакомых с ситуацией.

— Парад послаблений: европейские страны готовятся к выходу из карантина — Первыми об этом заговорили Австрия, Дания и Норвегия — На фоне пандемии коронавируса некоторые европейские страны обозначили планы по выходу из национального карантина. Они намерены возобновить работу магазинов, учебных заведений, мест досуга, а в дальнейшем и снять запрет на массовые мероприятия.

— Точечный отсчет: Путин напомнил губернаторам о личной ответственности за ситуацию с COVID-19 — Президент проанонсировал новые меры поддержки населения и бизнеса — Меры по борьбе с коронавирусом, предложенные президентом и властями, весьма эффективны, но в зависимости от развития ситуации очень скоро могут потребоваться и новые.

— Это мы не проходили: родители попросили изменить сроки призыва — Они опасаются, что часть выпускников школ может оказаться в казармах, не успев сдать ЕГЭ — Национальный родительский комитет обратился в правительство с просьбой перенести сроки весеннего призыва. Причиной для беспокойства стали повестки, обязывающие юношей призывного возраста явиться в апреле в военкомат.

— Корона в голове: SARS-CoV-2 способен вызывать некроз мозга — Российские вирусологи подтвердили, что патоген может влиять на центральную нервную систему — Российские ученые предупреждают: патоген, вызывающий уханьскую пневмонию, способен проникать через гематоэнцефалический барьер и напрямую разрушать ткани головного мозга.

— Льготное поведение: особые режимы не дают экономике прорыва — Счетная палата констатировала отсутствие эффекта для страны от территорий с послаблениями для бизнеса — Действующие преференциальные режимы не оказывают прорывного влияния на российскую экономику. К такому выводу пришла Счетная палата (СП) по итогам анализа деятельности особых экономических зон (ОЭЗ), территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ) и инновационного центра "Сколково" за 2014–2018 годы.

— Точка учета: жилые дома с газовым оборудованием ждет тотальный контроль — Законопроект, предполагающий передачу УК права на организацию проверок в квартирах, подготовили ко второму чтению — Законопроект о тотальном контроле за газовым оборудованием в домах планируют принять в весеннюю сессию, сообщили "Известиям" депутаты Госдумы. Комитет по жилищной политике и ЖКХ ГД, а также Минстрой уже дали на документ положительное заключение.

— Вот нефтяной поворот: ждать ли новой сделки ОПЕК+ — Отсутствие договоренностей по сокращению добычи ставит под сомнение удачный исход очередных переговоров — Встреча ОПЕК+, которая пройдет 9 апреля в формате телеконференции, обещает стать площадкой пламенных дискуссий. На повестке сокращение добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки.

— Взять и обнулить: простят ли налоги пострадавшему от кризиса бизнесу — Власти обсуждают такой вариант, но решение примут позже, если ситуация не выправится к осени — Идея освободить от налогов пострадавший из-за пандемии коронавируса бизнес не отметена, узнали "Известия". К ней могут вернуться через полгода, если к осени экономика не оправится от потрясений.

— Охота подешевле: Ми-28Н ждет бюджетная модернизация — Усовершенствованные ударные вертолеты приблизят по возможностям к самым современным машинам — Армейскую авиацию России пересаживают на "Ночных охотников". Министерство обороны планирует модернизировать обычные Ми-28Н (у этой машины такое название) до уровня новейших Ми-28НМ.

— Удачная изоляция: аренда загородных домов в РФ подорожала на треть — К лету спрос и цены могут вырасти еще на 20-30%, считают эксперты — Спрос на аренду дач в России достиг рекордных показателей — в марте 2020 года он увеличился на 30-60% по сравнению с прошлым годом, сообщили "Известиям" участники рынка недвижимости.

— Укрощение неприступного: 75 лет назад Красная армия взяла Кенигсберг — Наиболее укрепленный город Балтики пал всего за четыре дня — 9 апреля исполняется 75 лет со дня взятия Красной армией Кенигсберга, столицы Восточной Пруссии, с 1946 года переименованного в Калининград.

— Посчитают по осени: Минфин и Минэк отложили пересмотр бюджета и макропрогноза — Изначально поправки министерств были запланированы на апрель — Апрельские поправки в бюджет текущего года и уточнение прогноза социально-экономического развития России на 2020–2022 годы переносятся на неопределенный срок. Об этом "Известиям" рассказал источник, близкий к кабмину, информацию подтвердили два федеральных чиновника.

— Я бы в продавцы пошел: фуд-ритейлеры массово набирают персонал — В новых условиях работы магазинам нужно больше людей, чтобы соблюдать санитарные меры — Число вакансий в продуктовых магазинах в марте выросло на 84%. В апреле набор персонала продолжился, сообщили "Известиям" представители крупных фуд-ритейлеров.