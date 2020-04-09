МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. За сутки выявлено 1459 новых случаев коронавируса в 50 регионах России, всего заболевших в стране 10131, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 10131 случай коронавирусной инфекции в 81 регионе, уточнили в штабе.

За сутки в Москве выявлено 857 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Подмосковье — 199 случаев. В Санкт-Петербурге — 44 случая, в Брянской области — 40, в Коми — 31.

За весь период зафиксировано 76 летальных исхода. Выздоровели 698 человек.