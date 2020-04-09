МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. ВТБ запустил возможность дистанционного открытия счета с помощью биометрии, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка в четверг.

"Теперь даже стать клиентом нашего банка можно, не выходя из дома и соблюдая все правила самоизоляции. Сделать это можно с помощью биометрии. На сегодняшний день биометрические слепки сдали уже более 130 тысяч россиян. Все они смогут дистанционно открыть счёт в ВТБ и пользоваться нашими финансовыми продуктами, не покидая дома", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

Новая услуга доступна для граждан, сдавших свои биометрические данные в любом другом российском банке. Процедура займёт не более 5 минут. Клиентам будут доступны большинство банковских услуг — открытие накопительных счетов и вкладов, проведение переводов и платежей, получение кредитов, указывает пресс-служба.