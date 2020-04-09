МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в апреле, по предварительной оценке, уменьшился до 71 пункта с уровня марта в 89,1 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя только до 75 пунктов. Институт отмечает, что месячное снижение в 18,1 пункта стало самым сильным за историю наблюдений.