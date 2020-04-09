МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг вечером опускается, трейдеры отыгрывают данные о рекордном снижении индекса потребительских настроений в США, а также новые монетарные меры поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск курс доллара к иене снижается до 108,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,81 иены, курс евро растет до 1,093 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0856 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,68%, до 99,44 пункта.

Ранее в четверг стало известно, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, на фоне коронавируса, по предварительной оценке, сократился максимальными темпами за историю наблюдений — на 18,1 пункта, до 71 пункта. А индекс текущих экономических условий в США также упал максимальными темпами за всю историю — на 31,3 пункта, до 72,4 пункта.

Федрезерв в свою очередь объявил о новых мерах на 2,3 триллиона долларов, обещанных экономике в условиях пандемии коронавируса. Этот пакет предусматривает кредитование бизнеса и домохозяйств, а также поддержку муниципальных долговых обязательств.