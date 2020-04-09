МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предостережение вице-президенту Российского топливного союза Юрию Матвейко, который заявил о предстоящем с 30 марта росте цен на бензин темпами выше инфляции, говорится в сообщении ведомства.

"ФАС России предостерегает вице-президента НО "Российский топливный союз" от совершения действий, которые могут нарушать закон о защите конкуренции. В опубликованном 26 марта на сайте Youtube.com интервью "Сколько стоит бензин на самом деле?/Жизнь в Алейске/Депутат — слуга народа?" вице-президент организации сообщил о росте цен на нефтепродукты на АЗС выше предела инфляции с 30 марта 2020 года", — пишет ФАС.

Как отметил начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности службы Армен Ханян, такие заявления могут спровоцировать рост цен на товар, даже если для этого нет объективных причин.

"Ситуация усугубляется тем, что сообщение сделано должностным лицом союза, членами которого является большое число участников рынка нефтепродуктов различных регионов. И сделано оно в условиях пандемии и в период значительной волатильности цен на нефтепродукты на мировом рынке", — добавил он.