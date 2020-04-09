МОСКВА, 9 апр /ПРАЙМ/. Индекс самоизоляции в Москве к вечеру четверга повысился до 3,1 — это означает, что на улице есть люди, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 19.00 мск индекс самоизоляции в Москве составлял 3,1, это означает, что на улице есть люди, и лучше оставаться дома. Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса отмечалось в Железнодорожном (3,7), самое низкое — в Реутове и Котельниках (2,7).

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом большая часть их жителей на 19.00 мск находилась дома. Самое высокое значение индекса в это время наблюдалось в Красноярске (4,8) (местное время 23.00), самое низкое – в Санкт-Петербурге (3,2) (время совпадает с московским).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались. О введении режима самоизоляции уже сообщили несколько десятков регионов РФ.