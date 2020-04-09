ВАШИНГТОН, 9 апр /ПРАЙМ/. Администрация США в качестве способа вернуть американские компании из Китая рассматривает вариант оплаты расходов на перенос производства, заявил в четверг экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

"Есть много, что мы можем сделать… Если бы у нас было 100% списания затрат, мы бы в буквальном смысле слова оплатили расходы на переезд американских компаний из Китая обратно в США", — сказал он в эфире телеканала Fox Business.

По его словам, речь идет о расходах на перенос производств, вывоз оборудования, ремонт и так далее. Это не единственный вариант, отметил он.

Президент США Дональд Трамп последовательно выступает за возврат производств на территорию Соединенных Штатов.

В результате обострения торгового спора США и Китая, продукция, ввозимая из Китая в Соединенные Штаты, стала облагаться пошлинами, что может привести к удорожанию или потерям производителя.