МИНСК, 9 апр /ПРАЙМ/. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика Белоруссии в 2020 году сократится на 4% в связи глобальным экономическим спадом, говорится в докладе Всемирного банка о влиянии коронавируса COVID-19 на страны Европы и Центральной Азии.

"Ожидается, что экономика сократится на 4% в 2020 году, поскольку вызванный COVID-19 глобальный экономический спад снижает спрос на сырьевые и инвестиционные товары, которые Белоруссия экспортирует в Евросоюз, Россию и другие страны", — говорится в докладе.

В нем отмечается, что даже если поставки нефти из России в Белоруссию возобновятся в полном объеме, снижение мировых цен на сырье скажется на доходах Минска от экспорта нефтепродуктов. В то же время налоговый маневр в нефтяной сфере РФ "представляет собой перманентное ухудшение условий торговли в Белоруссии и подрыв конкурентоспособности нефтехимического экспорта", говорится в докладе. Эксперты ВБ также указывают, что давление на госфинансы республики будет оказывать погашение внешнего долга на фоне ослабления белорусского рубля.

Как отмечается в докладе, среднесрочные перспективы роста экономики Белоруссии остаются слабыми, даже при условии глобального роста, восстановления цен на нефть и возобновления поставок российской нефти. Эксперты ВБ ожидают, что в 2021 году экономический рост Белоруссии составит 1%, в 2022-м — 1,2%.

"В ближайшей перспективе главная задача состоит в том, чтобы обеспечить планомерную адаптацию Белоруссии к ухудшению внешней среды", — говорится в докладе.

Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики Белоруссии в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный, сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%. В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%.