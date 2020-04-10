ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. После того, как США выйдут из карантина по коронавирусу, они могут недосчитаться порядка 30% малого бизнеса, восстановление может быть также связано с массовым прощением долгов и инфляцией, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

"Мы наблюдаем 30-процентное снижение экономической активности в Соединенных Штатах, так что это тот удар, который мы можем ожидать и по малому бизнесу", — говорит собеседник агентства.

Он напомнил, что малые предприятия составляют 99,7% фирм-работодателей в США. Эти предприятия вносят самый большой вклад в появление новых рабочих мест — 64%. Почти половина американцев (49,2%) работают в частном секторе. Более того, это очень наукоемкая сфера (43% занятости в сфере высоких технологий). Частный сектор США это 33% экспорта США в денежном эквиваленте.

Эксперт отмечает, что правительство США, безусловно, прилагает все усилия, чтобы минимизировать ущерб малому бизнесу. "Программа по защите заработных плат поможет удержать больше людей. Долгосрочные займы, администрируемые SBA (управление по делам малого бизнеса) с низкой процентной ставкой, также помогут. Но поскольку они в основном возвращаемые, их все равно придется отдавать, и поэтому это влечет наращивание долга, что является слабым подспорьем. Поэтому у нас будет все больше банкротств и медленный рост, пока долг не будет прощен", — говорит он.

В этой связи "вполне вероятно, что в будущем начнутся массовые списания долгов", если это произойдет, США ожидает рост инфляции, заключает Королев.

Ранее на фоне экономического спада администрация США выделила более двух триллионов долларов на поддержку разных сфер экономики. В частности, на нужды малого бизнеса там было предусмотрено 350 миллиардов долларов. Более того, в конгрессе сейчас идет обсуждение дополнительного пакета финансирования малого бизнеса на 250 миллиардов долларов.