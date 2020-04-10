ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Минюст США и другие ведомства рекомендовали Федеральной комиссии связи отозвать разрешение у американского филиала китайской компании China Telecom на предоставление услуг международной связи, говорится на сайте ведомства.

"Сегодня заинтересованные ведомства исполнительной власти единогласно рекомендовали Федеральной комиссии связи отозвать и прекратить разрешения China Telecom (America) Corp. на предоставление услуг международной связи в и из Соединенных Штатов", — говорится в документе.

К заинтересованным ведомствам относятся минюст, минобороны, госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство торговли и офис торгового представителя США. China Telecom является одним из трех крупнейших операторов мобильной связи в Китае.

"В своей рекомендации ведомства исполнительной власти определили существенные и неприемлемые угрозы национальной безопасности и правоохранительные риски, связанные с действиями China Telecom", — сказано в сообщении.

В частности, они отмечают "опасения, что China Telecom уязвима к использованию, влиянию и контролю со стороны властей КНР", предоставление американским регуляторам "неточных сведений" о том, где хранятся связанные с США данные, а также вообще "природа действий China Teletom, которая дает возможности государственным игрокам КНР… вести экономический шпионаж" и влиять на работу сетей связи США.