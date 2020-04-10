БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Совет министров стран Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиардов евро для борьбы с экономическими проблемами, вызванными пандемией COVID-19, сказал глава Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по окончании совещания.

"Мы договорились создать поддержку на фоне кризиса пандемии размером 2% ВВП стран, это близко к 240 миллиардам евро", — сказал он.

Эти средства будут доступны всем странам, участвующим в Европейском механизме стабильности (ESM).

Речь, по его словам, идет о возможности предоставления государствам еврозоны кредитной поддержки для экономики, страдающей от вспышки COVID-19.