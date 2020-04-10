ВАШИНГТОН, 10 апр /ПРАЙМ/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил ранее озвученные предложения топ-менеджмента фонда о двукратном увеличении экстренного финансирования из-за пандемии COVID-19 до 100 миллиардов долларов, говорится в документах фонда.

"Пандемия COVID-19 уносит жизни людей и нанесла огромный ущерб всем странам-членам фонда… многие страны с формирующимся рынком и развивающимися экономиками сталкиваются с неотложными и беспрецедентными финансовыми потребностями, что создает значительный немедленный спрос на ресурсы организации. В этом контексте исполнительный совет МВФ утвердил предложения по совершенствованию инструментария Фонда экстренного финансирования", — сообщает МВФ.

Фонд добавляет, что речь идет об ответе на "беспрецедентное количество запросов на экстренное финансирование из более чем 90 стран". Это требует двукратного увеличения доступа к экстренной помощи в размере около 100 миллиардов долларов.

Впервые о том, что МВФ на фоне пандемии коронавируса может удвоить размер экстренного финансирования, сообщалось в совместной статье главы МВФ Кристалины Георгиевой и гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, опубликованной в газете Telegraph.

При этом общий кредитный потенциал фонда размером до 1 триллиона долларов теперь обеспечен благодаря действиям членов фонда. В четверг Георгиева в своем выступлении добавляла, что ведутся переговоры со странами-членами фонда об увеличения потенциала кредитной помощи до 1,4 триллиона долларов.