БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Кредиты Европейского механизма стабильности (ESM) для стран еврозоны на сумму около 240 миллиардов евро будут предоставляться по очень низким ставкам, их выделение может начаться уже в течение двух недель, если эта кредитная схема будет согласована в странах еврозоны, сказал руководитель ESM Клаус Реглинг на видео пресс-конференции.

Поздно вечером в четверг совет министров государств Евросоюза на совещании Еврогруппы согласовал механизм предоставления странам еврозоны кредитной поддержки на общую сумму около 240 миллиарда евро для борьбы с проблемами, вызванным пандемией COVID-19.

По словам Реглинга, речь идет о кредитном инструменте ESM, который ранее не использовался.

"Он будет доступен для всех стран еврозоны, ликвидность будет предоставляться по очень низким ставкам", — сообщил глава ESM, механизма, который был создан в предыдущий экономический кризис для поддержки проблемных стран еврозоны.

Средства могут быть доступны уже в течение двух недель, если государства соответствующим образом одобрят эту схему, добавил Реглинг.