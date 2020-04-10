ЕС запустит фонд для восстановления экономики после кризиса COVID-19
БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/. Министры финансов стран еврозоны договорились о запуске специального фонда для восстановления экономики стран ЕС, пострадавших от последствий распространения коронавируса, говорится в заявлении по итогам совещания еврогруппы.
Министры пояснили, что фонд создается с целью "подготовить и поддержать процесс восстановления, предоставлять финансирование из бюджета Евросоюза для программ, нацеленных на запуск экономики в соответствии с европейскими приоритетами и для обеспечения солидарности с наиболее пострадавшими государствами".
Ожидается, что европейские лидеры определят практические аспекты функционирования фонда, в том числе источники финансирования и связь с бюджетом ЕС.
Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что еврогруппа согласовала антикризисный пакет в размере 500 миллиардов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
https://1prime.ru/News/20200410/831238018.html