БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/. Министры финансов стран еврозоны договорились о запуске специального фонда для восстановления экономики стран ЕС, пострадавших от последствий распространения коронавируса, говорится в заявлении по итогам совещания еврогруппы.

Министры пояснили, что фонд создается с целью "подготовить и поддержать процесс восстановления, предоставлять финансирование из бюджета Евросоюза для программ, нацеленных на запуск экономики в соответствии с европейскими приоритетами и для обеспечения солидарности с наиболее пострадавшими государствами".

Ожидается, что европейские лидеры определят практические аспекты функционирования фонда, в том числе источники финансирования и связь с бюджетом ЕС.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что еврогруппа согласовала антикризисный пакет в размере 500 миллиардов для преодоления последствий пандемии коронавируса.