БЕРЛИН, 10 апр /ПРАЙМ/. Достигнутое еврогруппой решение о выделении более 500 млрд евро на поддержку экономики при пандемии стало хорошим сигналом для граждан ЕС, заявил по итогам расширенной видеоконференции еврогруппы глава Минфина ФРГ, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее председатель Еврогруппы Мариу Сентену заявил по итогам расширенной видеоконференции еврогруппы с участием министров финансов, не входящих в зону евро государств, что план ЕС по поддержке экономики составит 540 миллиардов евро, он будет запущен в течение 2 недель: 100 миллиардов будут выделены на поддержку занятости, 200 миллиардов евро — на поддержку бизнеса и еще 240 миллиардов евро — на защиту от дефолтов отдельных стран ЕС.

"Три ответа, три сильных ответа на общую сумму почти 500 млрд евро — европейский скоординированный ответ на эти вызовы. Это хороший сигнал для граждан нашего ЕС, потому что они знают, что государства действуют вместе и что ЕС работает", — сказал Шольц, его заявление транслировалось на сайте Еврокомиссии.