ЛОНДОН, 10 апр /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. ВВП Великобритании в случае продления карантина в стране и в мире сократится во втором квартале на 15-25%. Однако если COVID-19 удастся быстро победить, то восстановление экономики может быть стремительным, считает старший экономист Национального института экономических и социальных исследований (NIESR) Кемар Уайт.

По оценке эксперта, снижение экономического роста в Великобритании в первом квартале может составить 5%, а если ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены и дальше, то во втором квартале ВВП просядет на 15-25%.

"Экономика Великобритании почти наверняка столкнется с серьезным спадом во втором квартале этого года. Сильное воздействие COVID-19 и глобальный локдаун толкнули экономику на неизвестную территорию, где мы можем наблюдать снижение ВВП рекордными темпами за квартал. Тем не менее стремительное и значительное восстановление (экономики) остается очевидной возможностью, если распространение вируса будет остановлено быстро", — отметил Уайт.

Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране. Закрыты рестораны, магазины (кроме продуктовых), приостановлено производство и авиарейсы.