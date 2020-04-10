БРЮССЕЛЬ, 10 апр /ПРАЙМ/, Мария Князева. Общий объем поддержки странами Евросоюза своих экономик за счет госгарантий и налоговых послаблений вырос до 16% ВВП союза с 10% ВВП на 16 марта, говорится в сообщении Еврогруппы.

"Государства ЕС приняли на себя обязательства оказывать поддержку ликвидности секторам и компаниям, состоящую из схем государственных гарантий и отсрочки налоговых платежей, которая в настоящее время оцениваются в 16% ВВП ЕС, по сравнению с 10% на 16 марта", — говорится в релизе.

Кроме того, за этот же период примерно втрое вырос и общий объем поддержки через фискальные меры, теперь он составляет около 3% ВВП ЕС, свидетельствует релиз.