МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Введение режима самоизоляции в связи с коронавирусом, когда возможность находиться на улице сильно ограничено, предприимчивые граждане начали продавать на сервисах бесплатных объявлений экипировку курьеров, которым не запрещено передвигаться по городу.

В частности, такие объявления присутствуют на онлайн-сервисе "Юла", стоимость брендированного комплекта курьера (сумка, куртка) сервисов доставки еды варьируется от 13 до 50 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.

"Представляю вашему вниманию "маскировку" от хранителей правопорядка. Несмотря на карантин, всё ещё существует множество причин для выхода на улицу, и в таком случае вам поможет этот костюм, дабы полицейские не приставали", — говорится в одном из объявлений на сервисе бесплатных объявлений "Юла".

В пресс-службе "Юла" сообщили РИА Новости, что такие объявления единичны, сервис блокирует большинство из них. "Мы не разрешаем к размещению те товары, которые напрямую говорят, что они нужны для обходов запретов. Поэтому если продается просто сумка, то мы не возражаем. Если же в объявлении говорится "поможет вам избежать запрета на выход из дома" — тогда это нарушает правила, и мы баним, как только видим", — сказали в компании.

В компаниях "Яндекс.Маркет" и "Беру" сообщили, что не встречали таких объявлений — подать их могут только официальные магазины. В пресс-службе сервиса бесплатных объявлений "Авито", в свою очередь, также отметили, что блокируют такие объявления с момента их появления — в день в рамках модерации блокируется порядка 8,5 тысячи объявлений, в которых "спекулируют на теме коронавируса".