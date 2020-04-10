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КОММЕРСАНТ

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— Сокращай, подешевело — Россия и Саудовская Аравия, лидеры группы стран ОПЕК+, договариваются о беспрецедентном сокращении добычи в размере 10% мирового производства нефти. Страны ОПЕК+, видимо, сократят добычу на 22% каждая, что позволит снизить ее в целом на 10 млн баррелей в сутки.

— Меньше 15 тыс. рублей не собираться — Московские суды по протоколам полиции начали штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции. К людям, попавшимся на спортивных площадках, в личных целях приезжающих в столицу из Подмосковья и просто отошедшим от дома на полкилометра, применялся "дорогой" федеральный КоАП.

— Автопром отбросило на обочину — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) просит правительство поддержать автопром в условиях кризиса. Речь идет об отсрочке введения дифференциации выплаты промышленных субсидий в зависимости от уровня локализации автомобилей.

— За продукты началась торговля — На фоне развивающегося из-за пандемии COVID-19 и падения рубля кризиса производители продуктов пытаются пересмотреть отношения с розничными сетями. Так, отраслевая ассоциация, объединяющая компании по выращиванию тепличных овощей, предложила крупнейшим ритейлерам ограничить их наценку.

— ФРС возьмет бизнес в кредит — Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о масштабном расширении поддержки американской экономики — суммарно на $2,3 трлн. Новый пакет мер направлен в первую очередь на сохранение ранее устойчивого малого и среднего бизнеса.

— Депутатов вирус не берет — Депутаты Госдумы на этой неделе не без удовольствия осваивали онлайн-формат: в нижней палате прошла серия встреч фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По итогу каждой из них участники заявляли, что режим онлайн-конференции позволяет обсудить больше вопросов.

— Назад в субсидирование — Для поддержки спроса на жилье единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ предлагает вернуться к программе субсидирования ипотечных ставок до уровня 8% по кредитам, выдаваемым в 2020–2021 годах на покупку жилья в новостройках. На это потребуется около 100 млрд руб.

— Оружие масочного поражения — Владимир Путин увидел, как промышленность встала на военные рельсы. В четверг, 9 апреля, перед заседанием комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами президент России Владимир Путин встретился с главами некоторых предприятий ВПК.

— От работы бегать не придется — Российский рынок труда начинает испытывать на себе последствия режима нерабочих дней, введенного до конца апреля. Ни аналитики, ни сами работники пока не отмечают массовых увольнений — вместо этого компании традиционно используют более мягкие инструменты сокращения расходов на персонал.

— Диктатура пандемии в Испании — Власти Испании не исключают того, что в течение всего летнего сезона страна будет закрыта для иностранных туристов. По данным испанских СМИ, такое решение может быть принято во избежание второй волны эпидемии коронавируса. Это станет серьезным ударом по испанской экономике.

— Донбасс — не телефонный разговор — И российские, и украинские дипломаты недовольны работой трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу и хотят ее изменить. Москва предложила партнерам по "нормандской четверке" фиксировать все решения группы на бумаге и публиковать их на сайте.

— У каждого робота есть свой скелет в шкафу — В производстве главного военного следственного управления Следственного комитета России (ГВСУ СКР) находится объединенное уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на разработку и производство роботов-разведчиков — комплексов "Сфера".

— Золото сплавляют за границу — Правительство в ближайшее время расширит экспортные возможности золотодобывающих компаний, дав им право на получение генеральных лицензий на экспорт золота. Эта идея прорабатывается давно, но приобрела особую актуальность в апреле.

— Пиву перекрывают кран — Власти субъектов РФ продолжают ограничивать продажу алкоголя в рамках борьбы с COVID-19. Уже как минимум в трех регионах — Крыму, Оренбургской и Липецкой областях — запретили работу магазинов по продаже разливного пива. С неформальным давлением чиновников сталкиваются по всей стране.

— Смартфоны второй свежести идут нарасхват — На фоне снижения доходов из-за карантина россияне начали чаще продавать старые смартфоны и больше интересоваться подержанными и восстановленными устройствами. Спрос на такую технику вырос за последние недели на 40%, оценивают в SmartPrice.

— Туристическая пандемия — Александра Мерцалова о попытках регионов закрыться от москвичей. Принудительное выселение из отелей людьми в костюмах химзащиты стало итогом туристических поездок некоторых россиян в Сочи в конце марта. Решение закрыть внутренние курорты от туристов для рынка оказалось внезапным.

— Платежи за ЖКХ подешевеют до недоступности — Принятие законопроекта о запрете взимания комиссий за прием платежей ЖКХ в предложенном виде значительно сократит доступность таких платежей, уверены в пяти ассоциациях финансового рынка. До 30% платежей проходят офлайн через пункты приема банков и платежных агентов.

— Лизинг встал в очередь за господдержкой — Вслед за почти всеми отраслями экономики о господдержке заговорили лизингодатели. Они просят дать возможность банкам не создавать резервы под подвергшуюся реструктуризации задолженность лизинговых компаний. Кредитные организации не станут перекладывать свои потери на их плечи.

— "Траст" объявил долги в международный розыск — Банк непрофильных активов "Траст" расширяет привлечение специалистов, занимающихся поиском активов должников. Он не только усилил команду профильными специалистами, но и расширяет работу на аутсорсинге.

— В такси села турбулентность — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в государственно-правовое управление (ГПУ) президента с критикой принятого в первом чтении законопроекта о такси, прогнозируя ликвидацию этого рынка на фоне "турбулентности в российской экономике".

— "Молния" ушла в землю — Группа ПИК Сергея Гордеева приобрела у НПО "Молния", входящего в концерн "Калашников", площадку в промзоне в Южном Тушино на северо-западе Москвы. Этот участок девелопер может объединить с 40 га на месте бывшего Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ).

— Новую Москву прикроют щитами — Со второй попытки столичной мэрии удалось разыграть на аукционе места под наружную рекламу в Новой Москве. Контракт на десять лет по стартовой цене 1 млрд руб. получил оператор "Восток-Медиа" одного из бывших лидеров движения "Наши" Александра Митрюшина.

— Без крови — Каждый регион переживает COVID-19 по-своему, единых правил нет. Это осложняет не только донорство костного мозга, но и простое донорство крови. Крови не хватает везде, но где-то для доноров вводят купоны на бесплатное такси, где-то, наоборот, лишают права на льготные проездные.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Личный вес — пациенты с повышенным индексом массы тела находятся в зоне особого риска по заражению коронавирусом. Врачи-эндокринологи посоветовали таким людям быть сейчас особенно осторожными и соблюдать правила самоизоляции.

— С фруктами и танцами — Запертые в четырех стенах рядом с холодильником, мы уверенно набираем жировую массу. Чтобы после карантина влезть в свою одежду и одновременно укрепить иммунитет для борьбы с каким бы то ни было вирусом, диетологи рекомендуют пересмотреть свой рацион.

— Домой в невесомость — Зачем нужен биопринтер в космосе? Как готовят к полету на Луну? Можно ли запломбировать зуб на орбите? Робот и человек: кто важнее среди звезд? Накануне Дня космонавтики на вопросы ответил командир отряда космонавтов "Роскосмоса", Герой России Олег Кононенко.

— Правам добавят срок — Водительские удостоверения с истекающим сроком действия могут продлить до 15 июля. Соответствующий проект указа, подготовленный МВД, сейчас проходит согласование в Государственно-правовом управлении президента.

— Сдаем и не сдаемся — В ОГЭ-2020 могут оставить только два обязательных предмета. В девятых классах может остаться всего два обязательных ОГЭ: русский язык и математика. Экзамены по выбору, скорее всего, проводиться не будут. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

— "Оборонка" без вируса — Владимир Путин призвал обеспечить ритмичную работу ОПК. Работу оборонпрома и выполнение гособоронзаказа в условиях борьбы с коронавирусом подробно обсудил в в четверг президент. Глава государства провел видеоконференцию с главами регионов, где находятся основные заводы оборонки.

— Защита первой степени — Кабинет министров намерен до конца недели подготовить все необходимые решения для исполнения поручений президента по дополнительной помощи безработным, семьям с детьми, малому и среднему бизнесу в условиях распространения коронавирусной инфекции.

— Повестка на июль — Отчет Михаила Мишустина в Госдуме перенесен на более поздний срок. Отчет правительства в Госдуме перенесен с 15 апреля на более поздний срок — возможно, он состоится в июле. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты.

— Пять лет за войну с памятниками — Сергей Шойгу попросил главу СКР разобраться с зарубежными вандалами. Высказанное газетой предположение, что Следственный Комитет России может возбудить уголовное дело по факту сноса в столице Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, похоже, оказалось верным.

— Возврат за лечение — Утвержден новый перечень медуслуг, за которые можно получить налоговый вычет. Для его расчета будет учитываться плата за услуги первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; специализированной медицинской помощи.

— От беспечности к тревоге — В эти дни подвергаются испытаниям отношения между властью и обществом. Пока что, считают эксперты, общество консолидировалось вокруг власти, но дальнейший уровень доверия к ней будет зависеть от экономических последствий эпидемии.

— Короткие сообщения не переживут 5G — В Китае представили альтернативу SMS. Три крупнейших сотовых оператора Китая представили новый сервис — 5G Messages. По мнению его авторов, он сможет стать заменой SMS не только в Поднебесной, но и по всему миру.

— В поиске автора — Возбуждены дела о фейках про Сирию. Ведомство Александра Бастрыкина сообщило, что в его центральном аппарате возбуждены сразу три уголовных дела по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ. Это статья говорит про опасные фейки. Фигурантов в этих уголовных делах пока нет. Этих людей уже ищут профессионалы.

— Бочка гнется — Страны ОПЕК+ договорились о существенном сокращении добычи нефти до 20 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. В сообщении говорится, что Россия и Саудовская Аравия смогли прийти к соглашению о квотах добычи, что было основным препятствием для достижения консенсуса.

— Халатность стоила жизни — СК закончил расследование дела после убийства Вани Крапивина. Бывшего начальника отдела спецучета ФКУ "Областная больница УФСИН России по Архангельской области" обвинили по уголовной статье 293 — халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека.

— Вопреки давлению — Россия обогнала США по экспорту сжиженного газа в Европу и Азию. По итогам 2019 года Россия экспортировала сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию больше США, несмотря на активное продвижение американского продукта на обоих рынках президентом США Дональдом Трампом.

— Клик правосудия — В Санкт-Петербурге открывается Международный юридический форум "9,5: законы коронавируса". Цифра "девять с половиной" подчеркивает уникальный формат форума в этом году: он пройдет в онлайн-режиме. Главная тема: как пандемия повлияет на правовую систему во всем мире.

— Без воды виноватые — Водоканалы просят вернуть пени для неплательщиков. С просьбой вернуть пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг для большей части населения обратились в правительство водоснабжающие организации. Они указывают, что в ближайшее время собираемость платежей может упасть с 95-96% до 25-30%.

— Призыв онлайн — Выпускники школ, которым предстоит сдать ЕГЭ в этом году, призываться на военную службу весной в этом году не будут, сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Им будет предоставлена возможность поступить в вуз, пояснил он.

— Окурок, ветер, огонь — Особый противопожарный режим введен в 30 субъектах Российской Федерации. Об этом сообщили в Рослесхозе. Население тех мест, куда пришли тепло и сушь, не соблюдают элементарных правил безопасности. Люди начали повсеместно выжигать траву.

— Плоды и корни — Россияне активно ищут способы профилактики и лечения коронавируса народными средствами. На слухах о "чудодейственной силе" уже в 10 раз подорожал имбирь, а скоро его догонит и лимон. Однако это миф. Нет ни одного продукта, который способен защитить нас от вируса.

— Лучше без хлора — Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) актуализировала свои рекомендации по гигиене рук. Там напомнили, что COVID-19 передается через дыхательные капли или при контакте. Передача контактным путем происходит, когда загрязненными руками люди касаются слизистой оболочки рта, носа или глаз.

— Хроника коронавируса — Нью-йорк побил рекорд. В штате Нью-Йорк (США) установлен новый рекорд по числу смертей от коронавируса. За сутки скончались 799 человек. При этом за сутки снизилось число случаев подключения пациентов к аппарату искусственной вентиляции легких. Также снизилось число госпитализированных.

— Маршрут перестроен — Во время ограничений из-за пандемии коронавируса сервисы краткосрочной аренды автомобилей продолжают работать. Однако теперь каршеринг чаще используют для передвижения на короткие расстояния, рассказали представители компаний.

— Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса — Указ о временном порядке посещения московских кладбищ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. "До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших", — говорится в документе.

— Дорогая прогулка — В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции. Об этом корреспонденту сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

— Элемент защиты — Иммунитет укрепят витамины. Во время обострения вирусных инфекций врачи особенно рекомендуют такие витамины, как С, А, Е, D, а также такие микроэлементы, как цинк, медь и селен. Витамины можно подобрать в аптеке, а можно получать их из продуктов.

— Выйти в люди — Страны Европы разошлись на пути самоизоляции. Президент Франции Эмманюэль Макрон готовится объявить гражданам, чтобы они не рассчитывали на окончание карантина 15 апреля. Согласно утечкам из Елисейского дворца, режим строгих ограничений в Пятой республике будет, скорее всего, продлен.

— Букеты на карантине — Несмотря на тотальный общенациональный карантин, итальянское правительство официально позволило еще с 22 марта осуществлять розничную продажу цветов, растений и семян в супермаркетах, цветочных ларьках, на рынках и в парниковых хозяйствах.

— В узком кругу — В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс сектор похоронных услуг испытывает большие трудности из-за резкого роста числа жертв коронавирусной инфекции, охватившей страну. Ведь треть всех смертей во Франции приходится как раз на столицу и окружающие ее департаменты.

— План есть, единства нет — Некоторые здания Европарламента, работающего на удаленке, превратят в приюты для бездомных, нуждающихся и заболевших коронавирусом. Уже два объекта приготовились открыть свои двери для тех, кому некуда идти и негде получить необходимую помощь. Один из них — в Страсбурге.

— В поисках волшебной таблетки — "Гонка лекарств" от COVID-19 набирает обороты. В четверг австралийские ученые неожиданно объявили, что нашли лекарство, способное уничтожить новый коронавирус за два дня. Правда, это очередное "открытие" на людях никто не проверял, но громкое заявление тем не менее прозвучало.

— Когда наступит завтра — Юг России, Кубань — место уникальное. Регион трех морей, крупных портов. Каждый год сюда приезжают на отдых более 16 миллионов человек. Не только наши соотечественники. А сейчас тишина. Обозреватель беседует с министром здравоохранения Краснодарского края доктором медицинских наук Евгением Филипповым.

— Изолировать водку — В регионах активно обсуждают, вводить ли на период карантина ограничительные меры на продажу алкоголя. Между тем вышли рекомендации федерального Минпромторга с призывом не подходить к решению проблемы слишком категорично. И пока власти на местах к общему знаменателю не пришли.

— Спасительная плазма — Столичные медики начали лечить тяжелобольных коронавирусом плазмой крови выздоровевших пациентов. В ней, как выяснилось, есть антитела, которые помогают организму человека справиться с заболеванием. Одиннадцать москвичей уже стали донорами и первым семи пациентам сделали переливание их плазмы.

— Дом огня — СК нашел нарушения в сгоревшем пансионате. Элитный частный пансионат для престарелых "Третий возраст", где во время пожара погибли четыре человека, работал без необходимых разрешений. К таким выводам пришли сотрудники ГСУ СК по Москве, которые занимаются расследованием трагедии.

— Мамы просят помощи — В столице открыли новую "горячую линию" для психологической помощи москвичам на время самоизоляции. Помощь оказывают специалисты психиатрической клинической больницы №4 имени Ганнушкина департамента здравоохранения Москвы. Им уже поступило более 200 звонков.

— Все пучком — Российское правительство ограничило госзакупки импортных огурцов и томатов. И сделано это, по мнению кубанских фермеров, вовремя. Так как режим самоизоляции совпал с началом сезона ранних овощей. И практически все они сперва столкнулись с проблемой сбыта выращенной продукции.

— Исправим — Минюст сможет обжаловать в суде региональные законы. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Кодекс административного судопроизводства. Документ дает право министерству юстиции обжаловать в суде региональные нормативно-правовые акты.

— От Калининграда до Владивостока — Хроника коронавируса: Что произошло в регионах России 9 апреля. Каникулы с 13 апреля. В Хабаровском крае сократили учебный год. Министерство образования и науки региона рекомендовало отправить на каникулы учеников 1-3-х классов.

— Уже под крышей — В Париже, в Лондоне в городах штата Калифорнии местные власти бронируют и оплачивают по минимальным тарифам проживание бездомных граждан в целях их самоизоляции. Мол, от этого выигрывают все: отели не простаивают в убыток себе, бездомные перестали быть источниками распространения вируса, а городу дешевле заплатить за номер, чем лечить.

— После ковида в четверг — Cитуация изоляции, как выяснилось, очень способствует общению. По всем каналам связи и на всех платформах. Даже на тех, о которых ты не подозревал еще неделю назад. Например, о zoom, в котором спешно поселились школьные учителя, ученики, а также их родители. А также в zoom ушли музейщики.

— Мир не останется прежним — Навалилось нежданно-негаданно, и не кажется, а именно надолго. Не только мы, но и мир не достиг порога, когда пандемия пойдет на спад. И почему она вдруг должна уступить, если замученные болезнью страны борются с COVID-19 точно так же, как боролись с мировыми бедами — по старинке.

— Милосердие на карантине — Волонтерам и НКО, работающим с детьми и взрослыми в интернатах, важно в условиях пандемии и карантина попадать к своим подопечным. Они обратились к министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением определить правила работы учреждений стационарных организаций соцзащиты в условиях пандемии.

ИЗВЕСТИЯ

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— Снаряды времен ВОВ нашли в одном из сел Липецкой области — В Воловском районе Липецкой области обнаружили боеприпасы времен войны. На полигоне Тербунского района в четверг, 9 апреля, уничтожены два артиллерийских снаряда калибра 76 и 45 миллиметров. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны находились на территории села Юрское.

— "Нулевой пациент, вероятно, появился в октябре 2019 года" — Вирусолог Павел Волчков — о том, когда началось распространение коронавируса и почему нужен короткий, но самый строгий карантин. Большое количество зараженных нужно принять как факт, а вот за жизнь каждого тяжелого больного стоит бороться.

— Время любви — В России резко выросли продажи виагры. В последние недели препарат для повышения потенции и его аналоги покупали почти в полтора раза чаще. Продажи виагры и аналогичных препаратов в российских аптеках в последние недели выросли на 40%. Об этом свидетельствуют данные DSM Group.

— Цена спроса — Когда в России подешевеют лимоны, чеснок и гречка. Специалисты утверждают, что стоимость подорожавших на 20-60% продуктов стабилизируется со спадом ажиотажа. Средняя цена чеснока в России в марте, в сравнении с тем же месяцем 2019-го, поднялась на 61% — до 257 рублей за кг.

— Конверт запечатан — Обналичивание в РФ достигло минимума за пять лет. В прошлом году объем теневых операций по обналичиванию денег снизился до минимума за пять лет, составив 96 млрд рублей, следует из статистики Центробанка. Положительная динамика связана с ужесточением контроля со стороны регулятора.

— Спиртной учет — Кабмин оценит запреты продаж алкоголя в регионах. Правительство проанализирует практику регионов по резкому сокращению времени продаж алкоголя: премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам оценить новые запреты в субъектах. Минфин, Минздрав и РАР представят в правительство свои предложения по этому поводу.

— Погасите ваши экраны — Каждый пятый кинотеатр не переживет карантин. А российская киноиндустрия может потерять год съемок. После окончания карантина не откроется каждый пятый российский кинотеатр, их общие потери из-за вынужденного простоя оцениваются в 40 млрд рублей.

— Воздушная поддержка — Кондиционеры уничтожат коронавирус. Российские инженеры создали технику, не распространяющую, а удаляющую SARS-CoV-2 из воздуха. В рекомендациях Минздрава по профилактике и лечению коронавируса говорится об опасности кондиционеров, работа которых увеличивает вероятность заражения.

— Обещанного неделю ждут — Киев и Донбасс обменяются пленными до 17 апреля. При этом политическое урегулирование конфликта остается в подвешенном состоянии. Киев и самопровозглашенные республики Донбасса договорились завершить обмен пленными к 17 апреля.

— Коронное перемирие — Эр-Рияд объявил о прекращении огня в Йемене. Саудовская Аравия собирает военные силы и подтягивает ПВО к нефтяным объектам. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция объявила об одностороннем прекращении огня в Йемене с 9 апреля. В качестве причины была названа сложная ситуация с COVID-19.

— Негражданская оборона — СФ призвал помочь ветеранам с серыми паспортами. Сотни бывших советских граждан в Прибалтике пока не могут рассчитывать на выплаты от России к юбилею Победы. В Совфеде поднимут вопрос о выплатах к Дню Победы ветеранам без гражданства, живущим в Прибалтике.

— Эксперты рассказали о последствиях карантинных мер для киноиндустрии — Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 окажется губительной для российской киноиндустрии и кинотеатров, после окончания каждый пятый из них будет закрыт. Об этом сообщил 9 апреля председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

— Вопрос цены — Приведет ли кризис к разгулу инфляции в России. По итогам минувшего месяца инфляция в России заметно ускорилась, достигнув отметки в 0,6 процентного пункта. В годовом исчислении рост цен увеличился впервые с марта 2019 года. На горизонте снова возникла угроза разгона инфляции.

— Позвольте вас обработать — Криминальные новинки эпохи самоизоляции. Преступный мир приспосабливается под новые условия обитания. И делает это быстрее, нежели правоохранительная система. О том, как криминалитет пользуется текущей ситуацией для собственной выгоды.

— В порядке сокращения — Около 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за коронавируса. Пандемия вероятнее всего приведет к глубокому кризису в экономике и массовым сокращениям. По оценкам торгово-промышленной палаты в России работы могут лишиться около 8,6 миллионов человек.