ВОЛГОГРАД, 10 апр /ПРАЙМ/. Власти Волгоградской области определили список из 12 отраслей, предприятия которых могут возобновить работу в условиях ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, в него вошли торговля, социальная сфера, промышленность, сообщает пресс-служба администрации региона.

С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. С 28 марта в области не работают торговые точки, кафе, салоны красоты, не проводятся развлекательные и массовые мероприятия, с 1 приостановлено движение общественного транспорта в Волгограде и Волжском, а также между районами области и Волгоградом. Режим самоизоляции действует до 1 мая.

По информации ведомства, в четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о возобновлении работы предприятий в 12 сферах во время режима повышенной готовности.

"Не приостанавливается деятельность организаций следующих сфер: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь; специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная)", — говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что салоны красоты, спортивные и досуговые центры остаются закрытыми.

По данным оперштаба, на 9 апреля в Волгоградской области выявлены 27 подтвержденных случаев коронавируса, из них шесть детей, пять человек выздоровели.