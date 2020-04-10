МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Торговые интернет-площадки "Беру" (совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка) и Tmall (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по результатам прошлого 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight.

Об этом со ссылкой на рейтинг E-Commerce Index пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что продажи Tmall выросли на 127% и составили 31 млрд рублей. У этой площадки восьмое место в рейтинге.

"Беру" в 2019 году нарастил выручку на 849% — до 27,7 млрд рублей. Маркетплейс переместился с 52-го места на девятое.

На шестую строчку поднялась единственная в топ-10 онлайн-аптека — apteka.ru. Ранее она занимала 13-го место. Продажи выросли на 171% и составили 34 млрд рублей.

Десятка лидеров российской онлайн-торговли выглядит так: