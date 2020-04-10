"Беру" и Tmall впервые вошли в топ-10 крупнейших интернет-магазинов России
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Торговые интернет-площадки "Беру" (совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка) и Tmall (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по результатам прошлого 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight.
Об этом со ссылкой на рейтинг E-Commerce Index пишет газета "Ведомости".
Отмечается, что продажи Tmall выросли на 127% и составили 31 млрд рублей. У этой площадки восьмое место в рейтинге.
"Беру" в 2019 году нарастил выручку на 849% — до 27,7 млрд рублей. Маркетплейс переместился с 52-го места на девятое.
На шестую строчку поднялась единственная в топ-10 онлайн-аптека — apteka.ru. Ранее она занимала 13-го место. Продажи выросли на 171% и составили 34 млрд рублей.
Десятка лидеров российской онлайн-торговли выглядит так:
- Wildberries, продажи площадки составили 210,6 млрд рублей
- "Ситилинк" достиг продаж в 90,4 млрд рублей
- У Ozon — 80,7 млрд рублей
- "М.Видео" нарастил онлайн-продажи до 57,5 млрд рублей
- DNS: онлайн-продажи — 53,7 млрд рублей
- продажи apteka.ru составили 34,2 млрд рублей
- Lamoda — 33,2 млрд рублей
- Tmall: онлайн-продажи — 31,1 млрд рублей
- "Беру": онлайн-продажи — 27,7 млрд рублей
- онлайн-продажи "Эльдорадо" составили 27,6 млрд рублей.
https://1prime.ru/News/20200410/831239453.html