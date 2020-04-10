МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Торговые интернет-площадки "Беру" (совместное предприятие "Яндекса" и Сбербанка) и Tmall (входит в СП Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и РФПИ) впервые вошли в десятку крупнейших интернет-магазинов России по результатам прошлого 2019 года по версии исследовательской компании Data Insight.

Об этом со ссылкой на рейтинг E-Commerce Index пишет газета "Ведомости".

Отмечается, что продажи Tmall выросли на 127% и составили 31 млрд рублей. У этой площадки восьмое место в рейтинге.

"Беру" в 2019 году нарастил выручку на 849% — до 27,7 млрд рублей.  Маркетплейс переместился с 52-го места на девятое.

На шестую строчку поднялась единственная в топ-10 онлайн-аптека — apteka.ru. Ранее она занимала 13-го место. Продажи выросли на 171% и составили 34 млрд рублей.

Десятка лидеров российской онлайн-торговли выглядит так:

  1. Wildberries, продажи площадки составили 210,6 млрд рублей
  2. "Ситилинк" достиг продаж в 90,4 млрд рублей
  3. У Ozon — 80,7 млрд рублей
  4. "М.Видео" нарастил онлайн-продажи до 57,5 млрд рублей
  5. DNS: онлайн-продажи — 53,7 млрд рублей
  6. продажи apteka.ru составили 34,2 млрд рублей
  7. Lamoda — 33,2 млрд рублей
  8. Tmall: онлайн-продажи — 31,1 млрд рублей
  9. "Беру": онлайн-продажи — 27,7 млрд рублей
  10. онлайн-продажи "Эльдорадо" составили 27,6 млрд рублей.