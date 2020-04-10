МОСКВА, 10 апр — Прайм. Банк России отмечает, что ситуация за неделю на российском финансовом рынке начала улучшаться — волатильность курса рубля и рынка акций снизилась, Минфин возобновил проведение аукционов по ОФЗ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Ситуация на российском финансовом рынке несколько улучшилась, волатильность курса и рынка акций снижается. На облигационном рынке происходит определенное снижение доходностей. Минфин на этой неделе возобновил проведение ОФЗ. Доля иностранцев на рынке ОФЗ остается стабильной – держится на уровне 30-31%", — сказала она в ходе онлайн-пресс-конференции.

Минфин России 8 апреля после более полуторамесячной паузы в аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) протестировал спрос инвесторов, продав бумаги на 22 миллиарда рублей.

Ситуация с ликвидностью у всех российских банков была относительно спокойной на текущей неделе, сообщила также Набиуллина.

"Банки перевели многие свои функции в дистанционный режим, но при этом их работа продолжается. Сектор сохраняет свою устойчивость. На этой неделе ситуация с ликвидностью у всех банков была относительно спокойной, и мы не стали проводить дополнительных аукционов РЕПО", — сказала глава Банка России.