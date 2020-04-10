МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом США Дональдом Трампом по телефону ситуацию на глобальном нефтяном рынке, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Проведен обмен мнениями о ситуации на глобальном нефтяном рынке, включая прорабатываемую в рамках "ОПЕК плюс" договоренность относительно сокращения объемов добычи в целях стабилизации мировых цен на нефть. Трамп проинформировал о своих контактах с лидерами ряда нефтедобывающих стран", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что лидеры условились продолжить российско-американские консультации по данной тематике.

Президент России и президент США дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Обсуждены также вопросы, касающиеся пандемии коронавируса. Владимир Путин и Дональд Трамп дали оценку предпринимаемых в России и США мер по противодействию распространению инфекции", — говорится в сообщении.

Путин и Трамп обсудили также актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе.

"Затронуты некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений, включая сотрудничество в космосе", — говорится в сообщении.