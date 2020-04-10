МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Пропускной режим в Москве будет введён постепенно со следующей недели, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Пропускной режим передвижения по городу — это неизбежные дополнительные ограничения и неудобства. Но когда речь идёт о здоровье и жизни огромного количества людей — выбора нет. Особенно когда мы видим, что, к сожалению, не все соблюдают эти установленные ограничения. На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе введём его для поездок на работу, на втором этапе — для поездок в других целях, и на третьем этапе, если понадобится, для передвижения внутри района", — сообщил Собянин.

Мэр отметил, что о сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений.

По его словам, около 75% жителей Москвы лишены возможности свободно передвигаться по городу из-за коронавируса.

Органы власти, правоохранители, финструктуры, транспорт, связь, СМИ и медицина продолжат работать в Москве в обычном режиме.

"Временно, на неделю с возможным продлением ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций и предприятий. Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города и обороны. А также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи, транспорта, средства массовой информации", — сказал Собянин.

Он отметил, что и эти предприятия должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим.

Продолжат работу продовольственные магазины и другая розница, которая сегодня открыта.

Перестает работать каршеринг. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге сложно, спрос на услугу упал, придется обходиться без нее, говорится в блоге мэра Москвы.

"Приостанавливается работа каршеринга. Спрос на эту услугу упал на 60%. Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него", — говорится в сообщении.

Своим указом Собянин также распорядился, чтобы с 13 по 19 апреля услуги такси оказывались только компаниями, имеющими лицензии для работы в городе или области.

Он обратился к жителям с обращением и сообщил о дополнительных ограничительных мерах и введении пропускного режима в городе и призвал москвичей запастись терпением и мужеством, максимально ответственно относиться к просьбам властей по борьбе с коронавирусом.

"Дорогие москвичи. В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжёлые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством. И максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений. Только так сможем справиться с этой напастью. И сохранить жизни близких нам людей. Как только угроза заражения отступит, Москва сразу начнёт возвращение к нормальному ритму жизни", — сказал Собянин в телеобращении.

Для столицы важно сохранить экономику и не плодить безработицу, до последнего времени это удавалось.

"Для нас было важно сохранить экономику, не плодить безработицу в Москве и в соседних регионах, уберечь предприятия от серьезных финансовых проблем. До последнего времени нам удавалось это сделать", — сказал Собянин в телеобращении.