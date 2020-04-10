МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Режим пропусков в Подмосковье будет вводиться поэтапно, власти сделают его максимально удобным, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно – мы сделаем его максимально удобным. Мы подготовили платформу Услуги.Мосрег.Ру, где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно", — написал Воробьев в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что если житель не зарегистрирован, и у него нет QR-кода, "ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы". "Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", — подчеркнул губернатор.