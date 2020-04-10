Фабрики и заводы Подмосковья могут работать, но с соблюдением санитарных правил - Воробьев
МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Фабрики и заводы в Московской области могут работать дальше, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев.
"Фабрики, заводы могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил – дистанции, маски, контроль температуры. Все это работодатель должен обеспечить", — говорится в его заявлении, опубликованном в соцсетях.
https://1prime.ru/News/20200410/831244981.html