МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Москвичи во вторую нерабочую неделю, начавшуюся 6 апреля, менее ответственно подошли к самоизоляции — днем большое количество жителей российской столицы находились на улице, следует из данных "Яндекса".

"Яндекс" ранее сообщил, что начал рассчитывать специальный индекс для оценки уровня самоизоляции жителей городов по шкале от 0 до 5 — чем выше значение индекса, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию (от 0 — "?на улицах много людей" до 5 — "?все сидят по домам"). Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса".

По состоянию на 06.00 мск индекс самоизоляции в Москве на неделе стабильно был ближе к 5, это означает, что почти все люди находились дома. Ближе к полудню индекс самоизоляции колебался на уровне 3,0, это означает, что много людей находились на улице. К вечеру индекс показывал небольшой рост к значению 3,5. На предыдущей неделе ближе к полудню индекс самоизоляции колебался на уровне 3,5, к вечеру показывал стабильный рост к значению 4,0, а по утрам значение достигало 5,0.

Среди ближайших к столице городов Подмосковья самое высокое значение индекса на протяжении последней недели отмечалось в Электростали, Красногорске и Железнодорожном, самое низкое стабильно — в Реутове и Котельниках.

Если рассматривать российские города с населением более 1 миллиона человек, в целом значительная часть их жителей на протяжении недели находилась дома. Самое высокое значение индекса наблюдалось в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Воронеже и Красноярске.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались. Ранее в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. О введении режима самоизоляции также сообщили несколько десятков регионов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Меры связаны с пандемией коронавируса.