МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Остановка строительных работ в Москве скажется на сроках реализации девелоперских проектов и будет иметь последствия и для смежных отраслей, заявил РИА Недвижимость управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро, транспорта, говорится в указе мэра Сергея Собянина. Похожие ограничения вводят и власти Московской области: в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Андрей Воробьев сообщил о полной остановке строительства на следующей неделе.

"Приостановка работ на строительных площадках выбьет нас из нормального режима и отразится на сроках возведения объектов. Надо понимать, что если речь идёт об ограничениях сроком на неделю, то по факту потребуется еще две-три недели, чтобы вернуться к работам. Потребуется возобновлять все процессы: перезапускать работу производств, налаживать поставки строительных материалов", — подчеркнул Колочинский.

При этом он отметил, что это решение будет иметь негативные последствия не только для строительной отрасли, но и для смежных отраслей, так как одно рабочее место на стройке создает до десяти сопутствующих рабочих мест.