МОСКВА, 10 апр /ПРАЙМ/. Порядок получения и использования пропусков в Москве будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел дополнительные меры из-за ситуации с коронавирусом, в частности заявил, что с 13 апреля будут постепенно вводить пропускной режим.

"Порядок получения и использования пропусков будет утвержден отдельным нормативно-правовым актом", — отметили в пресс-службе.