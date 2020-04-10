МОСКВА, 10 апр — РИА Недвижимость. Управление Росреестра по Москве продолжит прием документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде в течение следующей недели, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ведомства.

Строительные работы в Москве с 13 по 19 апреля будут разрешены только для медицинских объектов, метро, транспорта, говорится в указе мэра Сергея Собянина. На паузу следующей неделе, согласно требованию столичных властей, должны быть поставлены и такие сферы, как операции с недвижимостью и аренда. Всего под ограничение в указе московского градоначальника попало 45 видов деятельности, которые охватывают значительную часть московской промышленности и экономики услуг.

По словам представителя Росреестра, ведомство является федеральным органом исполнительной власти, который "ни на день не приостанавливал свою деятельность".

"Мы продолжим прием документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде", — сказали в пресс-службе.

Ранее о проблемах с работой с сервисами Росреестра заявил ряд экспертов рынка недвижимости.

"Государственная регистрация прав и постановка на кадастровый учет осуществляются в установленные законом сроки. Никаких сбоев при регистрации сделок не зафиксировано", — отметили в пресс-службе ведомства.

Там также проинформировали, что 23 марта по 6 апреля текущего года Управлением Росреестра по Москве в государственный реестр было внесено почти 48 тысяч сведений о количестве зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок, арестов в отношении объектов недвижимости. На кадастровый учет поставлено 210 земельных участков и свыше 11 тысяч объектов капитального строительства, включая единую процедуру.