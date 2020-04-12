МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ разработала приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", позволяющее оформить мобильный пропуск для выхода из дома в виде QR-кода в период самоизоляции, а также для оформления анкет лицам, возвращающимся из-за рубежа. Приложение появилось в App Store и Google Play.

"Приложений позволяет выбрать подходящий для вас статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода", — говорится в описании приложения. В нем уточняется, что этот пропуск можно предъявить на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости.

"Также можно заблаговременно заполнить анкету регистрации лиц, подлежащих постановке на карантин, и ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля при прибытии на территорию Российской Федерации из стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV)", — говорится в описании приложения.

В нем напоминается, что режим изоляции необходимо соблюдать в течение 14 дней, эта обязанность не зависит от признаков заболевания: на карантине следует находиться даже людям без симптомов заболевания. Также отмечается, что в период карантина необходимо быть дома или в обсервационном центре. "Если нет возможности работать удаленно и получать заработную плату, при наличии трудового договора можно воспользоваться электронными сервисами на портале gosuslugi.ru и оформить больничный лист для получения пособия по временной нетрудоспособности", — напоминает Минкомсвязь.

В пресс-службе министерства пока не удалось получить комментарий.