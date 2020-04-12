МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", позволяющее заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома, запущено в тестовом режиме и может быть использовано в регионах, за исключением Москвы, у которой есть собственные технологические решения, говорится в сообщении Минкомсвязи РФ.

Ранее в магазинах приложений App Store и Google Play появилось разработанное Минкомсвязью РФ приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус", которое позволяет заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода, а также заполнить анкету регистрации лицам, подлежащим постановке на карантин, и ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля при прибытии в РФ.

"Запущенное Минкомсвязью России в тестовом режиме мобильное приложение "Госуслуги СТОП Коронавирус" является платформенным решением, обеспечивающим предоставление ряда электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции. Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России (за исключением Москвы)", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в Москве уже действуют другие технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу.