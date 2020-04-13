МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. ВВП почти всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна может упасть на 4,6% в этом году из-за COVID-19, следует из доклада Всемирного банка.

Возобновление роста ВВП в 2,6% ожидается в 2021 году.

"Ожидается, что ВВП в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна (за исключением Венесуэлы) упадет на 4,6% в 2020 году, согласно докладу. Возобновление роста в 2,6% ожидается в 2021 году", — говорится в сообщении на сайте Всемирного банка.

Экономика стран Латинской Америки и Карибского бассейна в последнее время сталкивается с рядом потрясений, начиная с общественных беспорядков и заканчивая обвалом цен на нефть и распространением нового типа коронавируса. Кризис в сфере туризма также оказывает отрицательное влияние на некоторые страны.

Отмечается, что государства должны оказывать поддержку финансовым институтам и основным источникам создания рабочих мест. Кроме того, в докладе Всемирного банка говорится, что для помощи пострадавшим от кризиса необходимо расширить программы социальной поддержки и защиты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 105 тысяч человек скончались.