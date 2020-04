МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Страны мира после пандемии коронавируса будут больше думать о себе, усилятся тенденции к локализации, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Мне кажется, что усилятся тенденции к самостоятельности. Значимость границ и физическая, и с точки зрения торговли, наверно, будет более четко обозначена", — сказал он, отвечая на вопрос, как изменится мир после пандемии коронавируса.

"Нынешняя ситуация проявила те проблемы и ограничения, которые создает глобализация и полная зависимость от бесперебойной работы международной торговли. Пандемия показала, что есть варианты, когда могут быть такие барьеры к свободной торговле и даже свободному передвижению товаров, как сейчас. Думаю, будут еще больше смотреть на локализацию: "Aмерика first", "Россия first", "Китай first", — все будут больше думать о себе", — считает Родзянко.

При этом он отметил, что тема глобализации, как всегда, будет стоять на повестке, "но глобализации в каких-то рамках", которые будут много обсуждаться.

